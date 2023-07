„Sie sind unsere Zukunft“, schwärmte FCK-Coach Markus Stroschneider angesichts der Verpflichtung von Pascal Döltl, Manuel Pospischil und Marvin Drabek. Die drei Kreuzstettner verbrachten mangels eigener Jugendmannschaft die vergangenen Jahre im Nachwuchs des Nachbarorts Großrußbach, jetzt sollen sie die ersten Schritte im Erwachsenenfußball gehen. „Sie haben gute Ansätze und ich will sie an die Kampfmannschaft heranführen“, so Stroschneider. Am Freitag gegen Obersdorf standen alle drei am Feld, Drabek durfte bei der 2:4-Pleite sogar ein Tor bejubeln.

Ebenfalls von Großrußbach kommt Lukas Hirsch, der sich beim FCK antrug und seit 2012 nicht mehr spielte - bis dahin gelangen ihm als Teenager immerhin 29 Tore bei 61 Einsätzen in der Reserve des damaligen Landesligisten Leobendorf. Nicht mehr kommen dürfte Matthias Kranner, der nur beim 3:1 gegen Schrick im April am Platz stand. „Leider hat er sich gleich danach die Hand gebrochen, von der Qualität her würde er uns weiterhelfen. Er fährt halt 90 Minuten pro Strecke zu uns, daher haben wir ihm freigestellt, dass er gehen kann“, so Stroschneider.