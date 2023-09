Erfolgslauf mit Not-Sechser

Wilfersdorf fährt mit dem 3:0 gegen Sulz den fünften Sieg im sechsten Spiel ein und bleibt damit auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Es war der erste Punkteverlust für Sulz. Kurios: In allen sechs Spielen erzielte Wilfersdorf genau drei Tore. Dabei muss Trainer Wolfgang Rygl auf der Sechs seit Wochen improvisieren: Maximilian Seltenhammer fällt mit einem gegen Kreuzstetten erlittenen Meniskusschaden den ganzen Herbst aus, der ebenfalls für die „Erste“ eingeplante Moritz Ungersböck erschien laut Rygl noch nie beim Training. So wurde Jiri Unger aus der Not heraus zum Sechser umfunktioniert. „Er wird dort immer besser“, freut sich Rygl.