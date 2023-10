Gegner haben nichts zu gewinnen

Viereinhalb Jahre dauerte die Zusammenarbeit zwischen USV Altruppersdorf und USV Kleinhadersdorf. Nun verlautbarte die Spielgemeinschaft, ab Winter aufzuhören. In beiden Klubs wird es vorerst nur noch Nachwuchs geben.

So traurig das ist, es ist gewissermaßen nur eine Ausdünnung. Für die 5.700 Einwohner in der Stadtgemeinde Poysdorf, zu der beide Ortschaften gehören, gibt es immer noch Fußballvereine in Poysdorf selbst, Poysbrunn und Wetzelsdorf. Das sollte reichen.

Unüblich ist der Zeitpunkt der Verkündung. In der Vergangenheit wurde ein Aus eines Vereins meist mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Die SG hat aber noch vier Spiele ausstehend. Was etwa den nächsten Gegner Gaweinstal in eine kuriose Lage bringt. Denn wie alle anderen wird auch dieses Spiel hinterher annulliert werden. Sieg, X oder Niederlage – alles wird null Punkte wert sein. Etwaige Gelbe Karten bleiben aber bestehen, Verletzungen sowieso. Gewinnen können die letzten SG-Gegner nichts mehr.