„LAZ on Tour“ gastierte in Poysbrunn

Die Kommunikation zwischen LAZ (Landesverbandsausbildungszentrum) Weinviertel und den Vereinen verbessern. Einblicke in Trainingsmethoden geben. Gemütlicher Austausch. Diese Ziele verfolgt unter anderen die Aktion „LAZ on Tour“, bei der Verantwortliche der Nachwuchsschule auf ausgewählten Fußballplätzen der Region eine Trainingseinheit mit vereinsansässigen Kindern demonstrieren.

Am 5. Oktober war der Workshop am Sportplatz des SCU Poysbrunn/Falkenstein in Poysbrunn zu Gast. Rund 20 Trainer, Trainerinnen, Betreuer und Betreuerinnen aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf fanden sich zur Fortbildung ein, die auch als Teil der Kindertrainer-Trainerfortbildung angerechnet wird. Geleitet wurde sie von LAZ-Standortleiter Paul Griessel.

Nach einer kurzen Vorstellung des Workshops coachte dieser die ungefähr 50 Kinder aus den Altersstufen U9 bis U14 des Gastgebers sowie der Spielgemeinschaft Weinviertel Nordost (USC Drasenhofen/USV Herrnbaumgarten/SCU Poysbrunn-Falkenstein/SCU Schrattenberg). Unterstützt wurde er dabei, aufgrund der doch hohen Anzahl von Spielern und Spielerinnen, von den Trainern der Spielgemeinschaft.

Im Anschluss gab es noch eine Besprechung der absolvierten Trainingseinheit, Grundlegendes zum Nachwuchsbetrieb und eine freie Diskussion, die von allen Teilnehmern rege in Anspruch genommen wurde.

Mit Ernst Weninger (Obmann der Jugendhauptgruppe Nord ), Regina Wimmer (Frauenreferentin der Hauptgruppe Nord und Mädchenreferentin der JHG Nord) sowie Gerhard Polsterer (Vorsitzender des Frauenfußballausschusses) ließen es sich auch einige Funktionäre der JHG und HG Nord nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen.