Beim USC Wetzelsdorf ist seit kurzem nicht nur der Rasen grün, sondern teilweise auch die Stromversorgung.Auf das Dach der Kabine und Kantine wurde durch die Firma AS TECH eine Photovoltaik-Anlage montiert, die den Klub zu einem kleinen Teil am Umweltschutz beitragen lässt. Sportlich läuft es beim Klub derweil ganz ok: In vier Testspielen ist man ungeschlagen, zuletzt gab es drei Unentschieden in Folge.