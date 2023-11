News-Flash Kreuzbandriss bei Ivanitsch

Voller Einsatz. Im letzten Heimspiel der SG Altruppersdorf/ Kleinhadersdorf vor der Spielbetriebseinstellung gab es gegen Kreuttal eine klare 0:4-Niederlage. James Miller erzielte alle Treffer, die SG scheiterte zweimal vom Elfmeterpunkt aus an Goalie Mathias Prunbauer. Foto: Lara Konecny

Werbung

K reuttals Führungsspieler Christoph Ivanitsch verletzte sich schwer und wird länger ausfallen. Was sich sonst noch in der Liga tat, erfahrt ihr in unserem Newsflash.