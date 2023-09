Die beste Abwehr Niederösterreichs

Verletzt raus

Für Hauskirchens Manuel Kirschenhofer dauerte das Heimspiel gegen Drasenhofen nur 27 Minuten. Er knickte ohne Fremdeinwirkung um und musste verletzt raus.

Wimmer hielt die Nase hin

Kurios fiel das 5:2 beim klaren Gaweinstaler Sieg in Wilfersdorf: Michael Wimmers Schuss wurde von Goalie Patrik Javorsky pariert, daraufhin bekam der Stürmer den Ball ins Gesicht. Mit blutender Nase beförderte er den Ball trotzdem ins Tor und schnürte einen Doppelpack.

Nicht fit, aber doppelt getroffen

Wilfersdorf-Trainer Wolfgang Rygl musste vor allem in der Abwehr improvisieren, ein Niveauunterschied war sichtbar. Top-Stürmer Norbert Kerek spielte angeschlagen (wohl mit einer Bauchmuskelentzündung) und traf trotzdem doppelt. „Wir sind sehr von ihm abhängig, haben in beiden Mannschaften 40 Leute, aber nur einen Stürmer“, so der Coach.

„Beste 30 Minuten seit Langem“

Ulrichskirchen-Coach Christopher Petermann sah gegen Wetzelsdorf von seiner Elf zunächst die „besten 30 Minuten seit Langem“, mit Fortdauer des Spiels ließ man aber nach – und gewann dennoch mit 3:1.

Partie gedreht und gewonnen

Zweiter Sieg für Schrick: Gegen Eibesthal lag man früh 0:1 zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause und gewann 2:1.

Mit ausgerenktem Finger gespielt

Bei der Eibesthaler Pleite hütete Goalie Jan Velan trotz ausgerenktem Finger über 90 Minuten das Tor – und rief auch laut Schrick-Trainer Alexander Bitter eine starke Leistung ab

Der Mittelfeld-Motor fehlte

Wetzelsdorf verlor auch in Ulrichskirchen und behält damit die Rote Laterne. Ein Mitgrund für den Negativlauf ist laut Obmann Johann Kemminger das Fehlen von Jaroslav Hromek: „Er hat eine Leistenverletzung und ist unser Mittelfeld-Motor.“ Ein weiterer Zentrumsspieler, Paul Mayerhofer, sah für ein Foul Rot und wird nächste Woche fehlen.

Katastrophale Auswärtsbilanz

Die SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal feierte mit einem 3:1 gegen Rabensburg den dritten Heimsieg im vierten Spiel. Beim Derby nächste Woche in Wetzelsdorf hofft Trainer Pavel Podoba auf eine Aufbesserung der „katastrophalen Auswärtsbilanz“: Heuer gingen alle Partien in der Fremde verloren, in 40 Spielen seit 2019/20 gewann man tatsächlich nur viermal.

Trotz früher Führung verloren

Bitterer Abend für Rabensburg: Trotz eines frühen 1:0 durch Dusan Klvana verlor man am Ende mit 1:3 in Rabensburg. Kommende Woche gegen Drasenhofen will man in die Erfolgsspur zurückfinden.

Talfahrt gestoppt

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf feiert nach vier Pleiten in Folge einen 4:3-Zittersieg gegen die SG Schrattenberg/ Herrnbaumgarten. Kurios: Das Siegtor erzielte mit Jürgen Bernold der kleinste Spieler am Platz per Kopfball.

Lanik hielt Elfmeter

Drasenhofen lag in Hauskirchen schon vor der Pause 2:0 zurück und hatte sogar Glück, dass Goalie Robert Lanik einen Elfmeter parierte. In Hälfte zwei hatte das Team von Rudolf Hallas dann gute Chancen auf das 2:1, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Krimi und Kartenspiele

In einer Partie, die für Herbert Bauer, den Obmann-Stellvertreter der SG Schrattenberg/ Herrnbaumgarten, ein „Krimi“ war, unterlag man der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf mit 3:4. Neben vier Gelben Karten für eigene Spieler wurde auch Funktionär Dominik Scherzer verwarnt, Trainer Markus Wolf sah sogar in einer Aktion Gelb und Gelb-Rot.

Erstes Derby seit 2009 verloren

Im ersten Pflichtspiel zwischen Kreuzstetten und Kreuttal seit 2009 verlor die Stroschneider-Elf nach einem frühen Gegentor knapp mit 0:1. Martin Freudhofmaier musste mit einer Zerrung verletzt ausgetauscht werden, für den Coach war „kein Klassenunterschied“ zwischen den Teams sichtbar.

Wieder stand die Null

Ein frühes Tor von Daniel Tuchny reichte Kreuttal für drei Zähler im Derby, da man wieder hinten die Null hielt – nach acht Spielen musste Goalie Kevin Janak erst einmal hinter sich greifen. Eine NÖN-Recherche ergab: Kein anderes Team im Bundesland kassierte weniger als drei Tore, womit Kreuttal nach Gegentreffern die beste Abwehr Niederösterreichs stellt.