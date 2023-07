Ein Tormann am Feld und treffsichere Legionäre

Offensiv-Feuerwerk dank Cech

Altlichtenwarth gewann gegen Gänserndorf mit 9:4, wobei der neue Flügel Radim Cech fünfmal traf. „Vorne sind wir gut drauf, aber die Gegentore ärgern uns halt“, so Obmann Jürgen Roob. Ärgern musste man sich auch darüber, dass Testgegner Matzen kurzfristig absagte.

Neuer Co-Trainer für Kreuttal

Ex-Spieler Markus Horvath wird in Kreuttal Trainer Reinhard Klaus als „Co“ unterstützen. Auch mit dem Kader zeigt sich Sektionsleiter Christoph Hangelmann „sehr zufrieden“. Heraus hebt er Michael Kures: „Er ist unser Königstransfer. Ein super Kerl, der auch auf die Jungen zugeht und topfit ist.“

Bisher traf nur Kerek

Wilfersdorf ließ nach dem 1:3 gegen Auersthal ein 3:3 gegen Spannberg folgen, wobei Norbert Kerek alle vier Tore erzielte. Gegen Fallbach, wo der Ungar fehlte, verlor man 0:3. „Andere wie der Konecny Ondrej erarbeiten sich viele Chancen, treffen aber nicht. Aber das wird schon“, so Trainer Wolfgang Rygl.

Volles Haus bei Austropop

Schrick veranstaltete am Freitag das traditionelle Austropop-Konzert, das bei vollem Haus über die Bühne ging. „Zum Glück hat das Wetter gehalten. Es war ein super Abend mit toller Stimmung“, freute sich Obmann Johannes Rabenreither.

Pichler traf dreifach

Der Ulrichskirchner Test gegen Obersiebenbrunn endete mit 3:3, wobei Thomas Pichler alle Treffer seines Teams erzielte.

Doppelter Einsatz beim Fest

Rabensburg veranstaltet von Donnerstag bis Sonntag einen Sportlerheurigen am Platz. Neben Kulinarik und Live-Musik gibt es auch gleich zwei Testspiele: Am Donnerstag empfängt man Weikendorf, am Samstag folgt das Derby gegen Hausbrunn, dem Ex-Klub von Coach Hannes Kantner.

Mit dem Neuen zufrieden

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf siegte mit 2:0 in Wildendürnbach, wobei der neue Stürmer Lumir Hendrych seine ersten beiden Tore für die Forster-Elf erzielte. Sektionsleiter Roman Strobl schwärmt vom Tschechen: „Er ist definitiv das, was wir uns vorgestellt haben: ein laufstarker Flügel, der auch das Eins-gegen-eins kann.“

Von einem Extrem ins andere

Eine wahre Achterbahnfahrt war die Testspielwoche der SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal: Am Montag ging man gegen Gaubitsch mit 0:6 unter, am Freitag schoss man Hanfthal mit 8:1 ab. „Wir wollen beides nicht überbewerten“, so Sektionsleiter Christian Kysela.

Tormann spielte am Feld

Beim 2:1-Sieg der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in Großkrut spielte Keeper Nico Jovanovic am Feld. Der Grund dafür war eine Fingerverletzung.

Derbysieg gegen Erstklässler

Sulz sammelte mit dem 4:1 gegen die in der 1. Klasse Nord spielenden Nachbarn aus Zistersdorf ein Erfolgserlebnis, am Samstag ließ man ein beachtliches 1:1 gegen Strasshof folgen. „Es ist noch Luft nach oben, aber die Spieler nehmen meine Ideen an und wir verkaufen uns gut“, so Neo-Coach Roman Koziorowski.

Hauskirchen auf „gutem Weg“

Auch bei Hauskirchen läuft es ganz gut: Gebietsligist Neusiedl schlug man auswärts mit 4:3, Matthias Wetter traf dabei dreifach. „Bis jetzt waren alle Partien in Ordnung, wir sind auf einem guten Weg“, so Sektionsleiter Franz Trötzmüller. Für die Reserve kamen nun auch noch Melvin und Adrian Vanek zum Verein.