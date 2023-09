Licht, Schatten und Platzverweise

Erfolgslauf ging zu Ende

Die Sulzer Siegesserie ist vorbei: Im fünften Match gab es beim 0:3 in Wilfersdorf die erste Pleite. Durch ein frühes Eigentor von Mario Pöschl ging man rasch in Rückstand, gleich danach erzielte Norbert Kerek das 0:2. Das 0:3 fiel per Elfmeter. Trainer Roman Koziorowski war selbstkritisch: „Ich hab es taktisch falsch angelegt, wir hätten höher anpressen müsssen. Ich hätte sie besser eingeschätzt“.

Viertes X im sechsten Spiel

Hauskirchen kam bei den bis dahin punktelosen Wetzelsdorfern nicht über ein 1:1 hinaus. Damit bleibt die Jäger-Elf ungeschlagen, hält aber weiterhin nur bei zwei Siegen. „Wenn wir die Qualität nicht auf den Platz bringen, schaut halt nur dieses X raus. Wetzelsdorf hat sich das kämpferisch aber verdient“, so Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller. Das Tor machte Kristian Wurst per Freistoß.

Ulrichskirchen noch tiefer in der Krise

Das Team von Christopher Petermann erlebte gegen Rabensburg einen rabenschwarzen Abend und verlor 0:5. Der Coach war ratlos: „Ich glaube, das ist momentan viel Kopfsache, ich kann dem Team den Willen nicht absprechen. Wir machen nichts anders als im Vorjahr und kriegen viel mehr Tore.“ In sechs Partien waren es derweil 14 Gegentreffer, zwei mehr als im ganzen letzten Frühjahr. „Unseren Innenverteidigern und dem Riegelnegg Alex (Goalie, Anm.) gehören ein paar Tore, die Stürmer schießen beim Aufwärmen top und beim Match in den Bach. Und manche Spieler sind im Urlaub. Es ist sehr zermürbend“, so Petermann.

Der dreifache Cech

Altlichtenwarth bleibt auf Erfolgskurs und gewinnt mit 3:0 bei der SG Schrattenberg/ Herrnbaumgarten. Aus der Top-Offensive traf nur ein Spieler, dieser dafür aber dreifach: Radim Cech erzielte einen Hattrick.

Erstes Gegentor bekommen

Im sechsten Spiel war es so weit: Kreuttal kassierte in Drasenhofen durch Steven Schiessling das erste Gegentor. Da das Team von Reinhard Klaus mit 4:1 gewann, wird man darüber aber nicht allzu traurig sein.

Blieben die Hosen oben?

Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl entgegnet dem Vorwurf, dass sich seine Ersatzbank beim 2:1 gegen Schrick entblößt haben soll: „Ich hab das ganze Team gefragt und keiner hat's zugegeben.“ Daher empfindet Fleckl die Schricker Vorwürfe als „rufschädigend“.

Nach zwei Minuten am Feld Rot

Bitterer Nachmittag für Michael Kramer von der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung sah er für Torraub Rot.

Zweiter Saisonsieg

Die SG Poysbrunn/Falkenstein-Ottenthal feiert mit einem 1:0 gegen Eibesthal den zweiten Saisonsieg. Das Goldtor erzielte Lukas Kysela zu Beginn der Schlussviertelstunde.

Erst Führungstor, dann Gelb-Rot

Drasenhofens Steven Schiessling durchbrach mit dem 1:0 die Kreuttaler Torsperre, sah in Halbzeit zwei aber Gelb-Rot. In Unterzahl verlor sein Team schließlich mit 1:4.

Nach Debakel fassungslos

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf lief stark ersatzgeschwächt bei den noch punktelosen Schrickern in ein 0:7-Debakel. Sektionsleiter Roman Strobl war geschockt: „Die Mannschaft ist zusammengebrochen, das hatte nichts mit Fußball zu tun.“

Stangenpech für Eibesthal

Eibesthal verlor spät in Poysbrunn, hätte aber auch durchaus einen Punkt mitnehmen können: Zdenek Michalec traf die Stange, Alexander Jauk ließ eine Chance aufs 1:1 liegen.

Endlich gepunktet

Im sechsten Spiel schrieb Wetzelsdorf zum ersten Mal an und erreichte ein beachtliches 1:1 gegen Hauskirchen. Markus Apfelauer erzielte dabei das Tor.

Grögers Herbst ist gelaufen

Bittere Nachrichten für Kreuzstetten: Philipp Gröger fällt den ganzen Herbst aus. Bei einem Foul in Wilfersdorf erlitt er mehrere Bänderrisse, zudem hat er eine verschobene Sehne.

Nachwuchsturnier in Schrick

Die Nachwuchs-Spielgemeinschaft Paasdorf/Schrick veranstaltet am Sonntag ab 10 Uhr am Schricker Sportplatz ein Turnier für U6-, U7- und U8-Mannschaften. Für Speis und Trank ist gesorgt, ab 11 Uhr gibt es auch Mittagessen am Platz.