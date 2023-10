Direkte Duelle der Gaweinstal-Verfolger

In Kreuttal stockt der Motor: Aus den letzten drei Partien gab es nur einen Punkt, dafür gleich neun Gegentore. Bei fünf Zählern Rückstand auf Altlichtenwarth bzw. sechs auf Gaweinstal droht der Kampf um den Herbstmeister zu einem Duell zu werden – es sei denn, der Klaus-Elf gelingt am Sonntag beim Zweiten der Turnaround. „Wir wollen die Burschen aufrichten. Es bringt nichts, auf einen hinzutreten, der eh schon liegt“, war Reinhard Klaus ehrlich. Die Gastgeber steckten die Pleite gegen Gaweinstal dagegen gut weg und überrollten die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in der Vorwoche mit 6:0.

Diese Woche muss die Spielgemeinschaft, die mit Ende der Herbstmeisterschaft ja den Spielbetrieb einstellt, zum Ersten Gaweinstal. Sportlich ist das Spiel angesichts der Annullierung aller Ergebnisse der Forster-Elf wertlos, gut unterhalten wollen die Grün-Weißen ihre Fans freilich trotzdem. Zu einem Profiteur des Aus der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf könnte Hauskirchen werden, spielte man doch beim direkten Duell nur Unentschieden – der Rückstand zu Gaweinstal würde sich so vorerst auf sechs Zähler verringern. Dafür muss die Jäger-Elf beim Tabellennachbarn Wilfersdorf aber auch punkten. FCW-Trainer Wolfgang Rygl erwartet sich eine gute Partie: „„Es wird schwierig. Sie sind aber eine Mannschaft die spielen möchte, das möchten wir auch“.

Christian Malek feiert sein Debüt in Drasenhofen

Am Samstag kommt es zum Trainerdebüt von Christian Malek bei Drasenhofen. Sein Team will die Rote Laterne loswerden, der Gegner ist Ulrichskirchen auswärts. SGU-Coach Christopher Petermann empfindet die jüngste Ausbeute – nur ein Punkt aus drei Partien – als „sehr zermürbend“, das Ziel ist diesmal der Sieg. Nach drei Pleiten in den letzten vier Runden ist Rabensburg auf Rang zehn abgerutscht. Diesmal geht es gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, welche eine absolute Wundertüte ist – zuletzt wechselten sich Achtungserfolge (1:1 gegen Kreuttal und Hauskirchen) mit enttäuschenden Auftritten (3:4 gegen Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 2:5 gegen Eibesthal) ab.

Die einzige Samstagabendpartie bestreiten die Tabellennachbarn Sulz und Eibesthal (Sechster bzw. Siebter). Beide Teams waren mit zuletzt zwei bzw. drei Siegen in Folge gut in Form. Ebenfalls aktuell stark: Schrick, das in den letzten sechs Partien nur einmal verlor. Trainer Alexander Bitter will den fünften Heimsieg in Folge gegen die zuletzt spielfreie SG Poysbrunn/Ottenthal feiern, welche in der Fremde erst einen Zähler holte. Komplettiert wird der Spieltag mit Kreuzstetten gegen Wetzelsdorf, beide Teams liegen mit je sieben Punkten auf den Tabellenrängen 15 und 14 und wollen rasch aus dem Keller raus.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20.00 Uhr: Wilfersdorf - Hauskirchen (Roman Rafenstein).

Samstag, 15.00 Uhr: Gaweinstal - Altrupp./Kleinhad. (Michael Weber), Ulrichskirchen - Drasenhofen (Berkant Atik), Schrattenb./Herrn. - Rabensburg (Karl Veselka); 19.00 Uhr: Sulz - Eibesthal (Gerald Seizer).

Sonntag, 15.00 Uhr: Altlichtenwarth - Kreuttal (Almir Cosic), Kreuzstetten - Wetzelsdorf (Cemil Cizmecioglu), Schrick - Poysbr.-F./Ottenth. (Nermin Keserovic)