Englische Woche und Spitzenspiel in Kreuttal

Während andere Ligen bereits auf die Winterpause zusteuern, herrscht bei Drasenhofen und Neo-Coach Christian Malek Hochbetrieb: Blau-Weiß absolviert heuer noch fünf Partien, die erste gleich am Mittwoch bei der SG Poysbrunn/Ottenthal – da kam der Schub an Selbstvertrauen nach dem Sieg in Ulrichskirchen genau richtig. Die Spielgemeinschaft wiederum holte zehn von elf Punkten zuhause und empfängt am Freitag – also nur 48 Stunden später – mit Kreuzstetten gleich den nächsten Gegner. Drasenhofen kann sich bis Sonntag erholen, dann wird es aber besonders brisant, da Schrick kommt: Der Klub, bei dem Malek zu Saisonbeginn noch Trainer war. Hier geht es zu unserem ausführlichen Vorschaubericht.

Spannend wird es auch am Freitagabend, wenn Spitzenreiter Gaweinstal in der Kreuttal-Arena gastiert. Beim 1. Klasse-Absteiger läuft es mit drei Pleiten und 3:12 Toren in den letzten drei Runden wenig berauschend, die Offensive der Pasching-Elf schoss sich mit einem 10:0 gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf fürs Duell mit dem Vierten warm. „Auf die erste Halbzeit gegen Altlichtenwarth können wir aufbauen“, meinte SCK-Trainer Reinhard Klaus, dem Andreas Haas gesperrt fehlen wird. Am Samstag treffen unter anderem die kriselnden Rabensburger auf Wilfersdorf, das nach einem 6:0 gegen Hauskirchen vor Selbstvertrauen strotzt. Kurios: Die Kantner-Elf erzielte in zwölf Spielen 20 Tore, FCW-Top-Stürmer Norbert Kerek alleine 19.

Nach der Klatsche folgt das Derby

Nach dem vorwöchigen Debakel empfängt die Forster-Elf im vorletzten Heimspiel überhaupt die SG Ulrichskirchen. Unter dem feststehenden Rückzug litt dem Coach zufolge in Gaweinstal auch die Einstellung mancher Akteure. „Die Spieler sollten zumindest die Chance nutzen um Eigenwerbung zu betreiben“, haderte Markus Forster. Auch bei den Gästen läuft es mit einem Punkt aus den letzten vier Runden nicht rund. Am Samstagabend treffen im Hauki-Park die beiden Gänserndorfer Bezirksklubs Hauskirchen und Sulz aufeinander. Die Heimischen sind ersatzgeschwächt und verloren zuletzt 0:6 in Wilfersdorf, die Koziorowski-Elf überholte den Gegner nach dem Sieg gegen Eibesthal in der Tabelle. Hier geht es zu unserem ausführlichen Vorschaubericht.

Apropos Eibesthal: Die Stadlbacher-Elf gewann zuletzt vier Heimspiele in Folge und trifft nun auf den Zweiten Altlichtenwarth. Auch Gäste-Trainer Patrick Schachinger ist der kleine Platz des Gegners bekannt, er ist sich sicher: „Wir werden sie nicht unterschätzen“. Komplettiert wird die Runde bei Wetzelsdorf, das zwar gegen Kreuzstetten anschrieb, aber aufgrund des Drasenhofner Sieges trotzdem die Rote Laterne umgehängt bekam. Zuhause trifft man auf die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, die nach zweimonatiger Durststrecke gegen Rabensburg endlich wieder über drei Punkte jubeln durfte. „Ich hoffe, wir können jetzt den Schwung mitnehmen. Die Mannschaft wirkt gefestigt“, so Obmann-Stellvertreter Herbert Bauer.

Die Spiele im Überblick:

Mittwoch, 20.00 Uhr: Poysbr.-F./Ottenth. - Drasenhofen (Wolfgang Pansky).

Freitag, 19.30 Uhr: Kreuttal - Gaweinstal (Patrick Schönleitner); 20.00 Uhr: Poysbr.-F./Ottenth. - Kreuzstetten (Tomas Prochazka).

Samstag, 15.00 Uhr: Altrupp./Kleinhad. - Ulrichskirchen (Cevdet Seven), Rabensburg - Wilfersdorf (Johann Strasser); 18.00 Uhr: Hauskirchen - Sulz (Johann Usrael).

Sonntag, 14.00 Uhr: Wetzelsdorf - Schrattenb./Herrn. (Michael Weber), Drasenhofen - Schrick (Kürsat Sungur), Eibesthal - Altlichtenwarth (Batuhan Bayrakli).