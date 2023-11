Fernduell um den Herbstmeister, Sechs-Punkte-Spiele im Keller

Zwei Runden sind bis zur Winterpause noch zu absolvieren und weiterhin liegt Gaweinstal (35 Punkte) einen Zähler vor Verfolger Altlichtenwarth. Den nächsten Schritt zum Herbstmeistertitel kann die Pasching-Elf bereits am Samstagnachmittag gegen Eibesthal machen. Das Team von Vinzenz Stadlbacher gewann auswärts heuer erst einmal, der Auftritt gegen den Zweiten in der Vorwoche stimmt den Coach aber optimistisch: „Ich hoffe, dass wir wieder so spielen, vielleicht schaut dann was raus“. Eine starke Defensivleistung wird wichtig sein, vermutet der Coach der Blau-Weißen.

Kreuttal blieb diese gegen Gaweinstal verwehrt, daher verlor man trotz früher 2:0-Führung in der Vorwoche das direkte Duell. Nun gastiert die Klaus-Elf im Kleinhadersdorfer Bründlparkstadion, wo schon Ulrichskirchen in der Vorwoche gegen eine Rumpftruppe verlor. „Wir wollen Selbstvertrauen aufbauen und Gelbe Karten vermeiden“, meinte Reinhard Klaus, angesichts des Rückzuges der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf wird das Ergebnis ja ohnehin annulliert. Derbyzeit ist am Samstag beim Dritten Wilfersdorf, man empfängt den Drittletzten Wetzelsdorf. Die letzten drei direkten Duelle gingen aber an die Piller-Elf, die mit dem 6:1 gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten Selbstvertrauen sammelte.

Derbytime in Schrattenberg

Dem Team von Markus Wolf steht ebenfalls ein Derby bevor, in Schrattenberg spielt man gegen die in der Fremde noch sieglose SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal. „Das ist nur ein Kreisverkehr weiter. Wir nehmen das als Heimspiel“, lachte Trainer Pavel Podoba angesichts der Auswärtsschwäche seiner Elf. Sehr konträr verliefen die letzten Wochen von Ulrichskirchen und Schrick: Das Team von Christopher Petermann holte in fünf Partien nur einen Punkt und verlor viermal mit einem Tor Differenz, jenes von Alexander Bitter siegte in den letzten sechs Runden fünfmal. Noch dazu wird SGU-Dreifachtorschütze Pascal Igl nach seiner Verletzung in der Vorwoche beim Aufeinandertreffen zuschauen müssen.

Die brisanteste Sonntagspartie heißt Altlichtenwarth gegen Hauskirchen. Legt Gaweinstal mit drei Punkten vor, muss die Schachinger-Elf ebenfalls gewinnen, um den Traum vom Herbstmeister aufrecht zu erhalten – und die Gäste verloren erst einmal in dieser Saison, wobei sie auch noch auf den Ersten treffen. „Es ist eine große Hausnummer“, so Patrick Schachinger, der aber zusichert: „Wir werden uns sicher nicht einlullen lassen“. Ein direktes Duell um die Rote Laterne steigt zwischen Kreuzstetten und Drasenhofen, wobei die Stroschneider-Elf zuletzt dreimal in Folge punktete. Komplettiert wird der Sonntag mit der Flutlichtpartie zwischen Sulz und Rabensburg. ESV-Coach Hannes Kantner erwartet sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem Sechsten und dem Zehnten.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 14.00 Uhr: Gaweinstal - Eibesthal (Oguz Koc), Ulrichskirchen - Schrick (Mohamed Habrour), Wilfersdorf - Wetzelsdorf (Anton Loibl), Schrattenb./Herrn. - Poysbr.-F./Ottenth. (Josef Rath), Altrupp./Kleinhad. - Kreuttal (Thomas Bernhard).

Sonntag, 14.00 Uhr: Kreuzstetten - Drasenhofen (Nermin Keserovic), Altlichtenwarth - Hauskirchen (Johannes Toiflhart); 16.00 Uhr: Sulz - Rabensburg (Wolfgang Pansky).