Freitag ist Großkampftag

Sieben Runden und damit knapp ein Viertel der Saison sind gespielt, vier Teams von 16 sind noch ohne Niederlage. Aktuell marschiert ein Spitzentrio vorne im Gleichschritt, leicht werden die Aufgaben an diesem Wochenende für dieses aber nicht. Gaweinstal muss zum Vierten Wilfersdorf, die Gastgeber plagen nach der knappen Niederlage in Altlichtenwarth Verletzungssorgen. USV-Obmann Andreas Fleckl bleibt bescheiden: „Wir wollen zumindest ungeschlagen bleiben, aber es ist auch ein Sieg möglich, wenn alle weiter so Gas geben“. Beim SCU sollte Trainer Patrick Schachinger fürs Gastspiel in Sulz auf die Bank zurückkehren, sein Amtskollege Roman Koziorowski war nach den ersten zwei Pleiten ernüchtert: „Mit so einem Auftritt werden wir keine Gefahr für sie sein“.

Die einzige 19:30 Uhr-Partie bestreiten am Freitag Ulrichskirchen und Schlusslicht Wetzelsdorf. Nach dem ersten Punkt gegen Hauskirchen geriet die Piller-Elf in Rabensburg unter die Räder, Obmann Johann Kemminger zeigte sich kämpferisch: „Das wird auch nicht leichter, aber wir dürfen nicht aufgeben“. Hauskirchen gelang mit dem 6:0 gegen die SG Poysbrunn/Ottenthal letzte Woche ein Befreiungsschlag, nun empfängt man Drasenhofen, das zuletzt zweimal in Folge verlor. Aus den beiden direkten Duellen im Vorjahr holte das Team von Rudolf Hallas insgesamt vier Punkte, dementsprechend sind die noch ungeschlagenen Haukis nun auf Revanche aus.

Erstes Derby seit 14 Jahren

Ebenfalls in die Spur gefunden hat Rabensburg mit sechs Punkten und zehn Toren in den letzten zwei Runden. Trainer Hannes Kantner rechnet gegen die SG Poysbrunn/Ottenthal mit einer engen Partie, aber „die Marschroute sind schon drei Punkte“. Nach dem Debakel im Hauki-Park schimpfte SG-Coach Pavel Podoba: „Wenn wir so spielen haben wir gegen keine Mannschaft in der 2. Klasse eine Chance“. Angespannt ist die Stimmung auch vorm direkten Duell der Spielgemeinschaften Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und Schrattenberg/Herrnbaumgarten, beide Mannschaften verloren zuletzt viermal in Folge. Zumindest Gäste-Funktionär Herbert Bauer erwartet sich eine enge Partie.

Am Samstag kommt es dann zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Kreuzstetten und Kreuttal seit 14 Jahren – und das, obwohl beide Sportplätze nur neun Kilometer entfernt liegen. Das Ergebnis damals: 10:0 für den SCK. Die Klaus-Elf ist heute mit 19 Zählern Teil des Spitzentrios, die Blau-Roten holten dagegen am Freitag mit dem 5:0 in Altruppersdorf den ersten Sieg. „Die Burschen haben gesehen, dass man mit Kampf und Rackern viel erreichen kann“, freute sich Trainer Markus Stroschneider. Komplettiert wird der Spieltag mit dem auf Pflichtspielebene gänzlich neuen Duell zwischen Schrick und Eibesthal. Nach der guten Leistung beim 0:2 in Kreuttal hofft USV-Coach Alexander Bitter auf den zweiten Saisonsieg.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Ulrichskirchen - Wetzelsdorf (Roman Rafenstein); 20.00 Uhr: Poysbr.-F./Ottenth. - Rabensburg (Thomas Bernhard), Sulz - Altlichtenwarth (Johannes Marek), Hauskirchen - Drasenhofen (Josef Rath), Wilfersdorf - Gaweinstal (Sükrü Erdemir), Altrupp./Kleinhad. - Schrattenb./Herrn. (Emre Tug).

Samstag, 16.00 Uhr: Kreuzstetten - Kreuttal (Christoph Flusser), Schrick - Eibesthal (Nenad Andric).