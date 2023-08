Gaweinstal-Derby, Kellergipfel und der Vorjahres-Kracher

Freitag ist diesmal Großkampftag: Gleich fünf von acht Partien der Runde finden bereits am 1. September statt. Darunter auch jenes des heimlichen Tabellenführers Sulz gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Das Team von Roman Koziorowski ist nach dem Gaweinstaler Ausrutscher in Drasenhofen als letztes noch ohne Punkteverlust. Eine Prognose über den Ausgang des Spiels traut sich der Coach nicht zu: „Wir sind unberechenbar, eine Wundertüte“. Auch Drasenhofen selbst lässt sich nach der Last-Minute-Aufholjagd gegen Gaweinstal in der Woche nach der 1:7-Klatsche in Altlichtenwarth als Wundertüte bezeichnen. Bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf will Trainer Rudolf Hallas „ein Punkterl machen“.

Spannend wird es auch im Hauki-Park, treffen die Blau-Weißen doch auf Rabensburg, gegen das man im Vorjahr um den Titel kämpfte. Heuer sind beide Teams mit aktuell sechs bzw. vier Punkten (noch) weit davon entfernt. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen und die Chancen machen werden wir gewinnen, sonst wird’s schwer“, vermutet Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller, der sich einen sehr defensiven ausgerichteten Gegner erwartet. Einen „Gegner in Reichweite“ erwartet nach dem Punktegewinn in Hauskirchen Ulrichskirchen-Trainer Christopher Petermann, dessen Team nun auf Wilfersdorf trifft. Unterschätzen will er die Rygl-Elf aber nicht: „Jeder Gegner hat seine Legionäre, die kicken können“.

Holt Schrick die ersten Derby-Zähler seit sechs Jahren?

Kreuttal will im Heimspiel gegen die SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal die Torsperre weitergehen lassen: In den ersten vier Partien musste Goalie Kevin Janak kein einziges Mal den Ball aus dem Tor fischen. Die brisanteste Samstagspartie ist das Derby zwischen Gaweinstal und Schrick. Während die Grün-Weißen den ersten Punkteverlust aus der Vorwoche wegstecken müssen, holte das Team von Christian Malek noch gar keine Zähler. Chancenlos sieht Malek sein Team deswegen aber nicht: „Wir sind phasenweise besser, aber müssen unsere Eigenfehler abstellen. Alles ist möglich“. Der letzte Punktegewinn gegen Gaweinstal gelang 2017, seitdem gab es sieben Niederlagen.

Gänzlich neu ist auf Pflichtspielebene dagegen das Duell zwischen Altlichtenwarth und Kreuzstetten. „Es wird extrem schwer, wir haben noch mehr Ausfälle als letzte Woche, wahrscheinlich acht“, befürchtet FCK-Trainer Markus Stroschneider. Auch so dürften die Heimischen zu favorisieren sein. Keinen Favoriten gibt es dagegen beim sonntägigen Kellergipfel, sowohl Eibesthal, als auch Wetzelsdorf halten noch bei null Punkten. „Wir müssen da endlich rauskommen“, so Gäste-Sektionsleiter Bernhard Hornicek, dessen Team ja in der Frühjahrstabelle noch Zweiter war. Kurios: Eine von nur zwei Niederlagen in der Rückrunde war gegen Eibesthal. Daheim gab es für die Stadlbacher-Elf seit 2011 mehr keinen Heimsieg gegen Wetzelsdorf.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20.00 Uhr: Sulz - Schrattenb./Herrn. (Christoph Flusser), Altrupp./Kleinhad - Drasenhofen (Manfred Schöber), Wilfersdorf - Ulrichskirchen (Ermin Mujic), Hauskirchen - Rabensburg (Matthias Kedrus), Kreuttal - Poysbr.-F./Ottenth. (Fikret Krzalic).

Samstag, 16.30 Uhr: Altlichtenwarth - Kreuzstetten (Nenad Andric), Gaweinstal - Schrick (Cemil Cizmecioglu).

Sonntag, 16.30 Uhr: Eibesthal - Wetzelsdorf (Johann Strasser).