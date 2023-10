Gipfeltreffen und Vater-Söhne-Duell

Vergangene Woche machten es die Top drei der Liga richtig spannend: Gaweinstal und Kreuttal kamen vor eigenem Publikum nicht über ein X hinaus, Altlichtenwarth gewann in letzter Minute gegen Ulrichskirchen und geht so als Tabellenführer ins Topspiel gegen die Pasching-Elf. „Wir sind da wo uns keiner erwartet hat“, freute sich SCU-Trainer Patrick Schachinger, der vermutet: „Die Tagesverfassung wird entscheiden“. Gaweinstal plagen vorm Sechs-Punkte-Spiel am Samstag Verletzungssorgen, schon vergangene Woche fehlten fünf Leistungsträger, nun verletzte sich auch Julian Kretschmer und wird den restlichen Herbst verpassen.

Die Sulzer treffen nach dem Achtungserfolg in Gaweinstal bereits am Freitag auf die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Die Gäste kamen nach dem Befreiungsschlag gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (4:3, Anm.) vergangene Woche gegen Wilfersdorf wieder unter die Räder, zudem dürften Josef Schreiber und David Szagmeister ausfallen. Die SG Poysbrunn/Ottenthal ist zuhause noch ungeschlagen, verlor auswärts bisher aber alle Partien. Die nächste Chance auf eine Aufbesserung der katastrophalen Auswärtsbilanz gibt es bereits am Freitag in Ulrichskirchen. Beide Seiten plagen Ausfälle, SGU-Coach Christopher Petermann bleibt optimistisch: „Mit einer Leistung wie in Altlichtenwarth sollten wir trotzdem siegen“.

Gegen die alte Liebe

Die brisanteste Freitagspartie steigt jedoch zwischen dem Vierten Wilfersdorf und dem Dritten Kreuttal. Es ist für FCW-Coach Wolfgang Rygl nicht nur das Duell mit seinem Ex-Verein, sondern auch das erste Duell gegen seine beiden Söhne, Christoph und Florian Ivanitsch. Hier geht es zu unserem ausführlichen Vorschaubericht zu diesem besonderen Spiel. Am Samstag fahren die Hauskirchner als klare Favoriten nach Kreuzstetten. Sektionsleiter Franz Trötzmüller ist sich sicher: „Wir wissen was uns erwartet. Wir spielen und sie kontern“. Unter diesen Voraussetzungen taten sich die Blau-Weißen bisher schwer und spielten gleich fünfmal Unentschieden – aktuell liegt man acht Zähler hinter Altlichtenwarth.

Am Samstag kommt es zudem zum Duell zwischen der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten und Eibesthal aus der unteren Hälfte, beide Teams sammelten mit einem Punkt in Kreuttal bzw. einem Sieg gegen Kreuzstetten zuletzt Selbstvertrauen. Für die Gäste wären es die ersten Saisonpunkte in der Fremde. Schrick empfängt nach dem Achtungserfolg in Hauskirchen Rabensburg, auch ESV-Trainer Hannes Kantner hat den Aufwärtstrend der Gäste wahrgenommen und spricht von „keiner leichten Aufgabe“. Komplettiert wird der Spieltag in Drasenhofen, die nach zwei Platzverweisen ersatzgeschwächte Elf von Rudolf Hallas empfängt Wetzelsdorf, das in der Vorwoche den ersten Saisonsieg holte.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20.00 Uhr: Sulz - Altrupp./Kleinhad. (Bojan Mihajlovic), Ulrichskirchen - Poysbr.-F./Ottenth. (Maximilian Kirschner), Wilfersdorf - Kreuttal (Bagrat Gogadze).

Samstag, 15.30 Uhr: Altlichtenwarth - Gaweinstal (Alexander Autherith), Schrattenb./Herrn. - Eibesthal (Giorgi Bidzinahsvili), Kreuzstetten - Hauskirchen (Batuhan Bayrakli).

Sonntag, 15.30 Uhr: Drasenhofen - Wetzelsdorf (Johann Usrael), Schrick - Rabensburg (Goran Govedarevic).