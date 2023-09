Kann das Spitzentrio gestoppt werden?

Acht Runden, 22 Punkte – aktuell marschieren Altlichtenwarth, Gaweinstal und Kreuttal in der Tabelle weiterhin vorne weg. Spätestens nächste Woche, beim direkten Duell zwischen den beiden ersteren Teams, ist die Pattstellung dann vorbei, davor gibt es noch Aufgaben aus dem Tabellenmittelfeld zu lösen. Als einzige Spitzenmannschaft schon am Freitag im Einsatz ist Kreuttal. Zuhause empfängt das Team mit der Top-Defensive (erst ein Gegentor) die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, die zuletzt fünfmal in Folge verlor. SCK-Trainer Reinhard Klaus bleibt aber bescheiden: „Wir müssen am Boden bleiben. Wenn wir gewinnen dann immer knapp. Momentan ist das Glück auf unserer Seite.“

Die ebenfalls noch ungeschlagen auf Platz vier liegenden Hauskirchner bekommen es zuhause mit Schrick zu tun. Im Hauki-Park feierten die Blau-Weißen zuletzt drei Siege in Folge und bekamen dort in der laufenden Saison noch kein Gegentor, die Formkurve des Gegners zeigt mit zwei Siegen aus den letzten drei Partien aber auch nach oben. „Die Trauben hängen dort sehr hoch, aber wir wollen alles reinhauen und etwas mitnehmen“, so Schrick-Trainer Alexander Bitter. Ebenfalls am Freitag empfängt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, die ihren Negativlauf stoppen konnte, Wilfersdorf. Das Team von Wolfgang Rygl musste zuletzt zwei Pleiten gegen Top-Teams einstecken, der Coach vermutet: „Es gibt keine leichten Gegner für uns“.

Zwei Derbys am Samstag

Spannend wird es am Samstag in Altlichtenwarth, die fulminant gestartete Schachinger-Elf trifft auf den Sechsten Ulrichskirchen, der zuletzt zweimal siegte. „Sie sind sicher über uns zu stellen, aber vielleicht können wir überraschen. Wir müssen nicht das Spiel machen“, so Gäste-Coach Christopher Petermann. Gaweinstal empfängt die auf Rang sieben liegenden Nachbarn aus Sulz, die nach einem Top-Start zuletzt dreimal verloren und gegen Altlichtenwarther eine historische Heimpleite kassierten. Eine Woche nach der Niederlage in Poysbrunn will Rabensburg zuhause gegen Drasenhofen in die Erfolgsspur zurückfinden, auch der Gegner strotzt nach drei Pleiten in Folge nicht vor Selbstvertrauen.

Ein Poysdorf-Derby steigt am Samstag zwischen Wetzelsdorf und der SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal. Die Heimischen liegen mit einem Zähler weiterhin am Tabellenende, die Auswärtsbilanz der Podoba-Elf ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei: Heuer gingen alle Partien in der Fremde verloren, seit dem Corona-Abbruch 2020 feierte man nur zwei Siege in der Fremde. „Die Auswärtsbilanz ist katastrophal. Das ist ein kleines Derby, da weißt du nie was passiert“, so Pavel Podoba. Die einzige Sonntagspartie steigt zwischen zwei Teams, die ihre Bilanz auch rasch aufbessern wollen: Der Vierzehnte Eibesthal empfängt den Tabellennachbarn aus Kreuzstetten.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20.00 Uhr: Altrupp./Kleinhad. - Wilfersdorf (Nenad Andric), Kreuttal - Schrattenb./Herrn. (Jakob Hochgatterer), Hauskirchen - Schrick (Christoph Flusser).

Samstag, 16.00 Uhr: Altlichtenwarth - Ulrichskirchen (Julian Waitz), Gaweinstal - Sulz (Franz Schwarzl), Wetzelsdorf - Poysbr.-F./Ottenth. (Mihai-Romulus Nan), Rabensburg - Drasenhofen (Soner Sen).

Sonntag, 16.00 Uhr: Eibesthal - Kreuzstetten (Stefan Blaha).