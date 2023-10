Ulrichskirchen kommt zum neuen Ersten

Nach den Gipfeltreffen der Vorwoche steht Gaweinstal (26 Punkte) nun vor den frisch bezwungenen Altlichtenwarthern (25) und Kreuttal (23) an der Tabellenspitze. Der erste Gegner als neuer Führender: Die für Obmann Andreas Fleckl „schwierig zu bespielenden“ Ulrichskirchner. Die Petermann-Elf holte in der Fremde in fünf Partien zwei Siege und verlor dreimal mit einem Tor Differenz, Spannung scheint also garantiert. Zudem ist die jüngste Bilanz von Grün-Weiß gegen die SGU gar nicht gut: In sieben Spielen seit 2018 gab es für die Pasching-Elf nur zwei Siege. Angesichts der Konkurrenz im Rücken könnte ein X also den Verlust der Spitzenposition bedeuten.

Altlichtenwarth ist zu Gast beim Zwölften, der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. „Das Team wird sicher nicht aufstecken, wir wollen natürlich drei Punkte holen“, gibt sich Trainer Patrick Schachinger nach der Pleite im Topspiel kämpferisch. Markus Forster, der Coach der Spielgemeinschaft, spielte früher mit SCU-Stürmer Tomas Krivanek in Kleinhadersdorf, er sieht sein Team mental momentan nicht in bester Verfassung: „Wenn wir ein Tor kriegen beginnen alle die Köpfe hängen zu lassen. Aber wir werden unser Bestes geben“. Ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotzen Rabensburg und Schlusslicht Kreuzstetten vorm direkten Duell. ESV-Coach Hannes Kantner erwartet sich nach dem 1:4 in Schrick jedenfalls eine Reaktion seiner Elf.

Aufwärtstrend vorm direkten Duell

Gemeinsam mit Rabensburg und Kreuzstetten eröffnet auch Schrick gegen Wetzelsdorf am Samstag den Spieltag. Beide Teams sind (noch) im letzten Tabellendrittel, die Formkurve zeigte aber zuletzt nach oben: Die Bitter-Elf verlor von den letzten fünf Spielen nur eines, der USC fuhr zuletzt zwei Siege ein. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen zwei Runden will Kreuttal gegen Sulz beim ersten direkten Duell seit 2012 zurück in die Spur finden. Die Gäste beendeten in der Vorwoche ihre Negativ-Serie vorm gegnerischen Tor, Trainer Roman Koziorowski kann dennoch keine Prognose für das Spiel angeben: „Keine Ahnung was da passiert. Gegen Gaweinstal haben wir auch etwas zusammengebracht, leicht wird es aber sicher nicht. Sie sind einer der Titelfavoriten“.

Am Samstagabend versucht Hauskirchen gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten wieder die Normalform abzurufen – schafft man dies, werde man wohl gewinnen, vermutet Sektionsleiter Franz Trötzmüller. Das gelang beim 3:2 in Kreuzstetten zuletzt aber nicht: „Es ist eine Verunsicherung drinnen. Die Spieler sind verkrampft“, so der Funktionär. Der Gegner holte selbst aus den letzten sieben Partien aber nur einen Punkt. Komplettiert wird die Runde mit Eibesthal gegen Wilfersdorf. Ein Offensivfeuerwerk scheint dabei garantiert: In den vergangenen neun direkten Duellen gab es immer mindestens fünf Tore, im April sogar ein 5:5. Auch letzte Runde liefen beide Offensiven zu Hochform auf, Norbert Kerek und Co. trafen gegen Kreuttal viermal, die Blau-Weißen in Herrnbaumgarten fünfmal.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 15.30 Uhr: Rabensburg - Kreuzstetten (Josef Rath), Schrick - Wetzelsdorf (Sükrü Erdemir); 17.00 Uhr: Altrupp./Kleinhad. - Altlichtenwarth (Johannes Marek), Kreuttal - Sulz (Maximilian Kirschner); 18.00 Uhr: Hauskirchen - Schrattenb./Herrn. (Harald Glassl).

Sonntag, 15.30 Uhr: Gaweinstal - Ulrichskirchen (Gerald Seizer), Eibesthal - Wilfersdorf (Karl Veselka).

Anmerkung: SG Poysbrunn-F./Ottenthal gegen Drasenhofen findet erst am 25. Oktober statt.