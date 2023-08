Vier neue Duelle und ein Derby

Nur ein kurzes Verschnaufen haben die Teams der 2. Klasse Weinviertel nach der jüngsten Doppelrunde – manche waren am Dienstag im Einsatz und sind dies am Freitag gleich wieder. So geht es etwa den Mannschaften aus Altlichtenwarth und Drasenhofen, die in einem Duell der Ungeschlagenen aufeinandertreffen. Gäste-Trainer Rudolf Hallas ließ am Mittwoch nur locker trainieren und schaute dem kommenden Gegner bereits auf die Füße: „Ich hab sie zweimal in der Vorbereitung gesehen, aber bin trotzdem guter Dinge“.

Auch in Ulrichskirchen treffen zwei gut gestartete Teams aufeinander: Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten mit vier Punkten muss zum Team von Christopher Petermann, welches dem Coach zufolge „bis jetzt fußballerische Schonkost“ zeigte, aber dennoch zweimal siegte. Andere Sorgen haben die Rabensburger, die mit nur einem Zähler starteten und jetzt nach Kreuttal müssen. ESV-Coach Hannes Kantner zollte dem Absteiger nach dem 0:0 in Hauskirchen Respekt: „Ich hab Hauskirchen gegen Spannberg gesehen, da waren sie sehr gut. Kreuttal ist für mich ganz unberechenbar“.

In Eibesthal „wird es nicht leichter“ für Hauskirchen

Apropos Hauskirchen: Der Fast-Meister der Vorsaison hat nach zwei Runden bereits vier Zähler Rückstand zur Spitze aufgerissen. Sektionsleiter Franz Trötzmüller warnt vor den noch punktelosen Eibesthalern: „Es wird nicht leichter“. Zeitgleich, nämlich am Samstag, 17 Uhr, empfängt Spitzenreiter Gaweinstal die SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal. „Wenn wir so spielen, wie in der zweiten Halbzeit in Wetzelsdorf, bin ich sehr positiv gestimmt“, so USV-Obmann Andreas Fleckl. Gäste-Trainer Pavel Podoba fordert nach der Auftaktpleite in Sulz dagegen eine „andere Leistung“ von seiner Elf. Ebenfalls auf eine Steigerung hoffen die noch punktelosen Wetzelsdorfer, die zur SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf müssen.

Am Samstagabend steigt zudem das Derby zwischen Sulz und Schrick. Die Heimischen starteten mit einem Sieg in die Amtszeit von Neo-Coach Roman Koziorowski, die Gäste mit zwei Niederlagen und je einer schwereren Kopfverletzung pro Spiel (bei Oliver Maier bzw. Sascha Zapracsny). Positiv für Sulz: Seit August 2012 verlor man kein Heimderby mehr. Kreuzstetten muss zudem nach Wilfersdorf, Trainer Markus Stroschneider ärgerte sich über den straffen Terminplan: „Wir spielen drei Partien bei 30 Grad in einer Woche und in der Bundesliga raunzen sie wegen der Doppelbelastung“.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Altlichtenwarth - Drasenhofen (Strasser), SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten - Ulrichskirchen (Herrnbaumgarten, Pansky). 20 Uhr: Kreuttal - Rabensburg (Bajric).

Samstag, 17 Uhr: Eibesthal - Hauskirchen (Glassl), Gaweinstal - SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal (Temizsoy). 19:30 Uhr: Sulz - Schrick (Seven), Wilfersdorf - Kreuzstetten (Bernhard).

Sonntag, 18 Uhr: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Wetzelsdorf (Wallner).