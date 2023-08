Vierzehn Spiele in fünf Tagen

Gleich zu Beginn steht der Liga ein wahres Marathon-Wochenende bevor. Bisher waren nur Gaweinstal und Rabensburg im Einsatz, die Pasching-Elf siegte im direkten Duell klar mit 5:0. Auch diese Fußballwoche wird von den Grün-Weißen eingeleitet, schließlich ist schon am 18 Uhr in Wetzelsdorf der Ankick zur Freitagspartie. „Es wird sicher schwer, aber wir kennen sie kaum“, so Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl. Das einzige Duell in letzter Zeit war ein Test 2019, den man dank eines Kretschmer-Tors mit 1:0 gewann. Als Zielsetzung für die neue Saison nennt Wetzelsdorf-Sektionsleiter Bernhard Hornicek übrigens die Top 5, mit Altlichtenwarth wartet am Dienstag ein – zumindest den Testspielergebnissen nach - weiterer harter Brocken.

Ebenfalls am Freitag beginnt die Saison für Christopher Petermann und seine Ulrichskirchner. Der Gegner heißt Eibesthal, am Dienstag folgt das Derby in Kreuzstetten. Die Zielsetzung ist für den Coach klar: „Wir stellen schon den Anspruch dass wir da gewinnen, aber es gibt keine schlechten Gegner“. Der FCK ist am Samstag zuvor gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten im Einsatz. Das Team von Markus Wolf trifft dann am Montag auf Schrick, es ist das direkte Duell der Mannschaften mit der kürzesten Pause zwischen den beiden Partien – fast genau 48 Stunden liegen zwischen dieser Paarung und dem Erstrundenmatch, das die Malek-Elf gegen Wilfersdorf bestreitet. FCW-Neo-Coach Wolfgang Rygl will in diesem Match eine Dreierkette testen und ob er das am Dienstag gegen Drasenhofen ebenfalls macht, wird sich zeigen.

Am Freitag: Fast-Aufsteiger trifft auf Absteiger

Als einziges Team in den Genuss von zwei Heimspielen kommt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, mit Rabensburg und Hauskirchen gastieren aber harte Brocken bei der Forster-Elf. Erstere sind nach der klaren Pleite in Gaweinstal auf Wiedergutmachung aus, die Blau-Weißen wollen bei der heurigen Titeljagd ohnehin möglichst wenig Zähler abgeben. Am Freitagabend gastiert bereits 1. Klasse-Absteiger Kreuttal im Hauki-Park, beim Team von Neo-Coach Reinhard Klaus ist die Erwartungshaltung heuer verhältnismäßig niedrig – auch wenn spätestens am Dienstag gegen Eibesthal der Papierform nach die ersten Zähler für den SCK her sollten.

Bei der SG Poysbrunn/Ottenthal wird Kapitän Florian Kysela nach fast einem Jahr (Knie-)Verletzungspause am Freitag gegen Altlichtenwarth sein Comeback geben. Am Montag geht es für die Spielgemeinschaft dann nach Sulz, wo Roman Koziorowski sein Debüt auf der Trainerbank geben wird. „Ich kann sie nicht wirklich einschätzen und uns auch nicht. Die Vorbereitung war gut, aber sie zählt nichts. Es ist sicher noch genug Arbeit vor uns“, bleibt der Neo-Coach der Sulzer bescheiden.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Wetzelsdorf - Gaweinstal (M. Strobl); 19.30 Uhr: Ulrichskirchen - Eibesthal (P. Grögler); 20 Uhr: Hauskirchen - Kreuttal (Iskender),SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Rabensburg (J. Strasser),SG Poysbrunn-F./Ottenthal - Altlichtenwarth (M. Obritzberger).

Samstag, 17.30 Uhr: Kreuzstetten - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (B. Gogadze),Schrick - Wilfersdorf (S. Reiss).

Montag, 18 Uhr: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten - Schrick (M. Nan); 20 Uhr: Sulz - SG Poysbrunn-F./Ottenthal (K. Veselka).

Dienstag, 17.30 Uhr: Kreuttal - Eibesthal (H. Topuz),Kreuzstetten - Ulrichskirchen (E. Bajric); 18 Uhr: Altlichtenwarth - Wetzelsdorf (Rath),SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Hauskirchen (Rosenmayr); 19.30 Uhr: Wilfersdorf - Drasenhofen (M. Weber).