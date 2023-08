Wem gelingt die nächste Überraschung?

Drei Runden sind gespielt und nur Gaweinstal und Sulz gewannen alle Spiele. Einige stärker eingeschätzte Teams legten dagegen einen klassischen Fehlstart hin. Eines davon eröffnet am Freitag den Spieltag: Rabensburg trifft auf Eibesthal. ESV-Trainer Hannes Kantner sah beim 0:1 in Kreuttal einen guten Auftritt seines Teams und hofft nun auf den Befreiungsschlag: „Wir haben jetzt schon einen gewissen Druck, aber daheim ist es immer unser Anspruch, zu gewinnen“. Zudem sei noch eine Rechnung aus dem Frühjahr offen, als man mit neun Mann nach zwei späten Gegentoren 3:1 verlor. Im zweiten Freitagsspiel empfängt die SG Poysbrunn/Ottenthal, die in Gaweinstal ebenfalls lange an einem Punkt dran war, die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.

Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zählt mit sieben Punkten zu den positiven Überraschungen der jungen Saison und trifft nun auf Wilfersdorf. „Jedes Match ist anders, die Liga ist wirklich sehr ausgeglichen“, so Gäste-Trainer Wolfgang Rygl. Sein Team gewann selbst zwei von drei Spielen, dazu gab es eine Niederlage gegen Drasenhofen – jener Mannschaft, die in der Vorwoche mit 1:7 in Altlichtenwarth unterging. Nun empfängt das Team von Rudolf Hallas am Sonntag den nächsten schweren Gegner, schließlich kommt mit Gaweinstal der Spitzenreiter, der aus drei Partien neun Zähler holte. Altlichtenwarth muss wiederum zu den noch punktelosen Schrickern.

„Sind nicht in der Lage, dass wir sie fressen“

Ebenfalls am Samstag versucht Wetzelsdorf, im vierten Spiel die ersten Zähler mitzunehmen. Der Gegner heißt allerdings Kreuttal. „Wir sind nicht in der Lage dass wir sie fressen. Wir müssen wieder dort reinkommen wo wir im Frühjahr waren. Unsere Stürmer machen viel, aber es reicht momentan nicht für mehr“, meinte Sektionsleiter Bernhard Hornicek. Sulz startete mit zwei Siegen perfekt und muss nun nach Kreuzstetten. Beim Team von Markus Stroschneider gab es nach der Wilfersdorf-Partie gleich drei Verletzte, der Coach ist aber optimistisch: „Mit einer Leistung wie letzte Woche ist zumindest ein Punkt drinnen“.

Und dann ist da noch das Duell zwischen Ulrichskirchen und Hauskirchen. Das Team von Christopher Petermann holte aus den ersten beiden Spielen sechs Punkte ohne zu überzeugen, vergangene Woche stand man trotz 3:1-Führung bei der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten ohne Zähler dar. „Einige Spieler haben nicht gemacht was wir besprochen haben, so hab ich noch nie verloren“, war Petermann nach dem Spiel ratlos. Der Vorjahreszweite Hauskirchen steuerte in Eibesthal aufs dritte Unentschieden im dritten Spiel zu, zog aber mit zwei späten Toren den Kopf aus der Schlinge. „Der Sieg war für unsere Moral wirklich überlebenswichtig und wir werden nun wieder mit breiter Brust auftreten können“, so Sektionsleiter Franz Trotzmüller.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 17.45 Uhr: Rabensburg - Eibesthal (Christoph Flusser); 20.00 Uhr: Poysbr.-F./Ottenth. - Altrupp./Kleinhad. (Josef Rath).

Samstag, 17.00 Uhr: Wetzelsdorf - Kreuttal (Christopher Koch), Schrattenb./Herrn. - Wilfersdorf (Helmut Friedl); 19.30 Uhr: Ulrichskirchen - Hauskirchen (Karl Veselka).

Sonntag, 17.00 Uhr: Kreuzstetten - Sulz (Oskar Kokoszka), Schrick - Altlichtenwarth (Gerald Seizer), Drasenhofen - Gaweinstal (Nenad Andric).