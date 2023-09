„Wochen der Wahrheit“ für Wilfersdorf

Mit dem 3:0 gegen Sulz sorgte Wilfersdorf dafür, dass das letzte bis dahin makellose Team Punkte liegen ließ. Von der Tabellenspitze lachen nun auch nach Verlustpunkten gerechnet Altlichtenwarth, Kreuttal und Gaweinstal mit 16 Zählern aus sechs Partien. Bei 15 halten die Wilfersdorfer, die am Sonntag zum Spitzenspiel nach Altlichtenwarth müssen und nächste Woche Gaweinstal empfangen. Trainer Wolfgang Rygl vermutet: „Sie haben eine sehr starke Offensive und sind wohl noch einen Tick besser als Sulz. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit“. Mit Ausnahme der Wetzelsdorf-Partie, die man erst in Hälfte zwei drehte, lag die Schachinger-Elf in jedem Spiel schon nach einer halben Stunde vorne, dementsprechend will Rygl ein frühes Gegentor vermeiden.

Den Spieltag selbst eröffnet mit Kreuttal ein weiteres Spitzenteam, daheim empfängt man die Schricker, die mit dem 7:0 gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ein gewaltiges Lebenszeichen aussendeten. „Wir werden alles versuchen, aber es wird schwer“, bleibt Gäste-Coach Alexander Bitter am Boden. Ebenfalls ungeschlagen, aber aufgrund von bereits vier Unentschieden auf Rang sechs liegt Hauskirchen, das daheim auf die SG Poysbrunn-F./Ottenthal trifft. Gäste-Trainer Pavel Podoba ist nach dem Sieg gegen Eibesthal selbstbewusst: „Bis jetzt waren wir in keinem Spiel schlechter. Wenn wir das 0:0 halten und ein Tor schießen, dann haben sie Probleme.“

Krisengipfel in Altruppersdorf

Zum Krisenduell kommt es am Freitag in Altruppersdorf, die Spielgemeinschaft trifft nach der Klatsche in Schrick auf Schlusslicht Kreuzstetten, beide Teams sind stark ersatzgeschwächt. „Wir sind seit dem Wilfersdorf-Match komplett von der Rolle, weil sich da vier Leute verletzt haben“, so FCK-Coach Markus Stroschneider. Die vierte Freitagspartie bestreiten Sulz und die gegen Rabensburg unter die Räder gekommenen Ulrichskirchner. Der erste Sieg im direkten Duell seit 2019 scheint für die Koziorowski-Elf nicht unrealistisch. Am Samstag rollt der Ball nur in Gaweinstal, der USV trifft auf die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Saisonübergreifend gewann die Pasching-Elf zuletzt fünf Heimspiele in Serie, die Gäste verloren dreimal in Folge.

Der Sonntag bietet neben dem Kracher in Altlichtenwarth das Aufeinandertreffen von Rabensburg und Wetzelsdorf. Beide Teams feierten in der Vorwoche einen Befreiungsschlag, die Kantner-Elf mit dem 5:0 in Ulrichskirchen, die Gäste mit ihrem ersten Punktegewinn beim 1:1 gegen Hauskirchen – und das eine Woche nach der Pleite gegen Eibesthal. Die Stadlbacher-Elf selbst holte erst drei Zähler, der USC-Coach rechnet sich gegen Drasenhofen aber etwas aus: „Jetzt müssen Punkte her. Es kommen unsere Gegner.“ Das Team von Rudolf Hallas holte sechs von sieben Punkten in der Fremde, in der Vorsaison gab’s im direkten Duell ein X und einen Eibesthal-Sieg.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Kreuttal - Schrick (Ramazan Erkus); 20.00 Uhr: Sulz - Ulrichskirchen (Mihai-Romulus Nan), Altrupp./Kleinhad. - Kreuzstetten (Mario Strobl), Hauskirchen - Poysbr.-F./Ottenth. (Martin Göschl).

Samstag, 16.30 Uhr: Gaweinstal - Schrattenb./Herrn. (Johann Strasser).

Sonntag, 15.00 Uhr: Rabensburg - Wetzelsdorf (Taner Iskender); 16.30 Uhr: Eibesthal - Drasenhofen (Helmut Friedl), Altlichtenwarth - Wilfersdorf (Nermin Keserovic).