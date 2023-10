Der Vater muss gegen die Söhne ran

Freitagabend steigt in Wilfersdorf das erste Spiel seit langer Zeit zwischen dem FCW und Kreuttal. Der Hauptfokus liegt dabei nicht auf Top-Stürmer Norbert Kerek oder der starken Gäste-Abwehr, sondern auf einem Familienduell: Wilfersdorf-Coach Wolfgang Rygl muss gegen seine Söhne Christoph und Florian Ivanitsch ran.

Rygl war in der Region bereits in Kreuttal, Auersthal und Poysbrunn Trainer und hatte dabei oft zumindest einen Sohn mit im Gepäck. „Mit Christoph bin ich in Kreuttal Meister geworden, mit Florian in Poysbrunn und in Auersthal mit beiden“, so Rygl. Nun geht es gegen den Ex-Klub, bei dem beide Söhne spielen, was auch für ihn eine Premiere ist. 2015 traf er als Auersthal-Coach schon einmal im Test auf Kreuttal mit Christoph, beim 4:2-Sieg des SCK traf dieser sogar. Ein Duell gegen beide gab es aber noch nie.

Noch heute ist Rygl eng mit Kreuttal verbunden und drückt dem Klub fast immer die Daumen: „Ich vergönne ihnen auch den Meister, aber in diesem Spiel halt nichts“. Generell könne ihn die Klaus-Elf aber nicht überraschen, so der FCW-Trainer. „Es ist eine komische Situation, ich kenne Kreuttal in- und auswendig. Oft fahren wir gemeinsam aufs Match, das wäre diesmal aber schon komisch“, meinte Rygl.

Wie man die Top-Abwehr der Gäste mit Sohn Christoph aushebeln könne? „Über hohe Bälle wird da nichts gehen, wir müssen schnell den Abschluss suchen und uns nicht auf Zweikämpfe einlassen“. Christoph selbst sieht dem Spiel und dem Duell mit Kerek recht gelassen entgegen: „Ich sehe es wie jedes andere Match und will gewinnen. Ich will dem Papa gar nichts aus der Aufstellung entlocken und schaue lieber auf unsere Stärken“. Flügel Florian fordert nach dem 1:1 gegen Schrattenberg/ Herrnbaumgarten eine Steigerung in der Offensive: „Wir machen zu wenig Tore, das 1:1 war eine Warnung. Unsere letzten Spiele waren schon nicht so gut, die Tagesverfassung wird diesmal entscheiden“. Auch für ihn sei das Duell eine komische Situation, merkte er an.