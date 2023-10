Knalleffekt: Im Winter ist Schluss!

Paukenschlag in der 2. Klasse Weinviertel: Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf stellt mit Ende der Herbstmeisterschaft den Spielbetrieb ein. Sektionsleiter Roman Strobl klärte auf: „Es macht keinen Sinn mehr, dass wir zwei Vereine mit Gewalt am Leben erhalten. Wir hatten jetzt schon fünf Legionäre und hätten im Winter noch zwei, drei holen müssen, damit wir sinnvoll trainieren können“. Schon vor Saisonbeginn sei es der Wunsch des Vorstandes gewesen, in die Bezirksklasse zu wechseln, aufseiten der Spieler wollte man aber in der 2. Klasse verbleiben. „Davon hat man dann nichts gemerkt, die haben ihre Chance nicht genutzt. Für vier, fünf Leute mit Gewalt weiterzumachen bringt nichts“, merkte Strobl an, der vermutet: „Das ist eine reine Einstellungssache und wäre im Frühjahr auch nicht besser geworden“.

Auch der Versuch, Spieler aus der Region zu holen, sei auch in Hinblick auf die Tabellensituation erfolglos gewesen, so der Funktionär. Diese Woche kam nicht einmal ein Training zustande, am Montag wird auch der Verband über die Entscheidung informiert. Wie es mit den Klubs nun weitergeht? Altruppersdorf stellt mehrere Nachwuchsteams, das älteste davon ist eine U13, während Kleinhadersdorf im Frühjahr frisch mit einem Fußballkindergarten anfangen wird. „Die Spielgemeinschaft ist damit beendet. Wir wollen die Vereine am Leben halten, aber nicht mit Gewalt zwei Mannschaften stellen“ so Strobl.