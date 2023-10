Schwach in der Fremde

„Unsere Auswärtsschwäche war wieder da“, wusste SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal-Coach Pavel Podoba nach dem 0:1 in Wetzelsdorf, der fünften Pleite im fünften Auswärtsspiel. Podoba übernahm das Team zwar erst im Sommer, wie eine NÖN-Recherche ergab, tut sich die Spielgemeinschaft in der Fremde aber tatsächlich extrem schwer.

Seit dem 2:1-Sieg in Haringsee am 8. März 2020 und der anschließenden Coronapause gab es für Poysbrunn bzw. der Spielgemeinschaft (ab der Saison 2022/23, Anm.) in 34 Auswärtsspielen nur zwei Siege, dafür 22 Niederlagen. Auch der Kooperationspartner Ottenthal holte ab 2020 bis zur Vereinigung nur einen Sieg und ein Unentschieden in der Fremde, verlor aber zwölfmal.

Groß war die Erleichterung dafür bei Gegner Wetzelsdorf nach dem ersten Saisonsieg, bei dem Pascal Schwungfeld das Goldtor erzielte. „Gefeiert haben wir genug, wir hätten auch noch höher gewinnen können“, freute sich Obmann Johann Kemminger nach dem Befreiungsschlag. Einziger Wermutstropfen: Gerald Strobl musste mit einer Muskelverletzung ausgetauscht werden und dürfte nächste Woche in Drasenhofen fehlen.