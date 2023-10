Großes Glück für Igl nach Horror-Crash

Beim 4:3 der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf gegen Ulrichskirchen überschlugen sich am Samstag die Ereignisse. Die Forster-Elf, die ja im Winter den Spielbetrieb einstellt, schrieb nach vier Niederlagen in Folge wieder an – und das mit einer absoluten Rumpftruppe. Stürmer Jürgen Bernold musste ins Tor, Innenverteidiger Manuel Redlinger wurde im Sturm aufgeboten und machte nicht nur sein erstes Kampfmannschaftstor seit 2018, sondern schnürte auch noch einen Doppelpack und sorgte so für einen überraschenden 4:3-Sieg der Heimischen. „Eine Wahnsinns-Leistung“, schwärmte Sektionsleiter Roman Strobl.

Überschattet wurde der Erfolg aber von einer Roten Karte gegen Patrik Krap, der den gegnerischen Dreifachtorschützen Pascal Igl mit dem Stollen im Gesicht traf. Der Schiedsrichter gab für das Einsteigen wenig überraschend Rot, wertete die Aktion sogar als Tätlichkeit.

Das Auge wurde nur knapp vom Schuh verfehlt

Der gebürtige Vorarlberger, der seit 2020 das SGU-Trikot trägt, konnte auf die Fragen der NÖN nur schriftlich antworten, da er aufgrund der Schwellungen im Gesicht und Mund noch nicht gut sprechen konnte. Er erinnert sich zurück: „Ich habe mir den Ball mit dem Kopf über den Gegner mitgenommen und habe dann nur noch das Bild vor mir, dass plötzlich sein Fuß enorm weit oben war und dieser mich mit der Sohle im Gesicht traf.“ Mit dem Adrenalin im Körper wollte der blutüberströmte Offensivmann zunächst sogar weiterspielen. „Als ich dann aber meine Mitspieler konsultierte, ob die Verletzung gravierender ist, und diesen der Schock ins Gesicht geschrieben stand, wusste ich, dass es wahrscheinlich schlimmer sein musste. Mir wurde dann in der Kabine ein wenig schwindlig und unsere Betreuerin ,Gitti', welcher ich an dieser Stelle für die Hilfe ein großes Dankeschön aussprechen möchte, rief dann die Rettung“, schrieb Igl weiter.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte „nur“ eine Prellung von Jochbein und Nase fest, eine Platzwunde bei der Nasenfalte musste mit mehreren Stichen genäht werden. „Aus meiner Sicht hatte ich großes Glück, da beispielsweise das Auge nur knapp verfehlt wurde und sich direkt daneben ein Stollenabdruck befindet“, atmete Igl durch. Aktuell halten sich die Beschwerden beim SGU-Kicker aufgrund von Schmerzmitteln in Grenzen, allerdings bekam er ein Sportverbot und wird die restliche Hinrunde wohl verpassen. „Abschließend auch noch einmal ein großes Dankeschön an meinen Trainer und meine Freunde, die extra ins Krankenhaus gefahren sind, um nach mir zu sehen. Das war natürlich eine tolle Geste“, richtete Igl aus. Trainer Christopher Petermann lobte auch den Gegner: „Da haben sich alle entschuldigt und gewusst, dass das eine blöde Aktion war.“