In der Not zu einem Top-Stürmer geworden

NÖN: Gratulation zu ihrem ersten Sieg bei einer Spielerwahl! Wer hat für Sie aller gevotet?

Michael Wimmer: Meine Arbeitskollegen, Mitspieler, die Familie, mein Bruder, dessen Arbeitskollegen und viele aus Gaweinstal.

Sie haben in der abgelaufenen Saison in 18 Partien 21 Tore erzielt. Würden Sie sagen, dass es Ihre bis jetzt beste Saison war?

Wimmer: Ja, es war meine erste volle Saison als Stürmer, davor hab ich immer auf der Sechs gespielt. Ich hab gegen Jedenspeigen (im April 2022 beim 6:0, Anm.) einmal im Sturm gespielt, weil der Kretschmer Julian nicht da war, und gleich vier Tore gemacht, seitdem bin ich immer vorne. Ich fühl mich auf der Position sehr wohl und hab dort auch in der Jugend gespielt. Ich hab in der abgelaufenen Saison Haus renoviert und konnte nicht immer trainieren gehen, aber gespielt hab ich trotzdem ganz gut.

Wie viele Tore werden es heuer?

Wimmer: Wir schauen von Match zu Match. 20 Tore wären schon ein Hit, aber die Mannschaft ist natürlich am wichtigsten. Mit den Mitspielern funktioniert es derweil schon sehr gut, der Ipser Daniel kompensiert auch den Haller-Abgang gut. Unsere Neuen sind wirklich stark und haben sich top eingefügt.

Wie lauten die Ziele für die heurige Saison?

Wimmer: Einige kriegen beim Meisterwort Angst, deswegen sag ich, dass wir jedes Match gewinnen wollen. Dafür braucht man einen guten Kader, und ich denke, dass wir den haben, Kompliment an den Fleckl Andi (Gaweinstal-Obmann und Sektionsleiter, Anm.) an dieser Stelle. Ich kenne nicht alle Gegner in der neuen Liga, aber wir haben jetzt zwei Hochkaräter geschlagen und Wetzelsdorf war wirklich nicht schlecht.

Sie spielen seit mittlerweile 21 Jahren bei Gaweinstal. Ist da ein Wechsel auch ein Thema?

Wimmer: Ich hatte genug Anfragen, aber ich will einmal mit Gaweinstal Meister werden. Das könnte ich mir nicht verzeihen, dass ich weggehe und sie dann Meister werden. Heuer greifen wir nochmal an.