1800 Kilometer für den guten Zweck

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der Sportverein Jedenspeigen-Sierndorf in Kooperation mit dem ASVÖ-NÖ und den Rote Nasen von 10.00 bis 14.00 Uhr den bereits den 15. Jedenspeigener Rote Nasen Lauf.

Heuer nahmen 182 Läufer, Walker und Spaziergänger beim Lauf für den guten Zweck teil. In Summe legten alle Läufer 1.799 km zurück und machten mit ihrer Startspende von gesamt 1.839 Euro viele Clownbesuche in Spitälern bei großen und kleinen Patienten möglich. Im Laufe der Jahre kamen beim Lauf in Jedenspeigen bereits über 20.000 Euro Spenden zusammen. Die meisten Kilometer liefen erneut der Lokalmatador Hermann Weiser (35 km), Christoph Herka und Barbara Duchkowitsch (30 km). Bei den unter 18-jährigen lief der 10-jährige Aaron Garcia unglaubliche 30 Kilometer. Der jüngste Teilnehmer war der knapp 2 Monate alte Ron Balluch und der älteste Teilnehmer Horst Becher.

Um 10.00 Uhr erfolgte nach den Eröffnungsworten von Obmann Harald Weiser und Bürgermeister Alfred Kridlo der Startschuss mit zwei Rote Nasen-Clowns. Die Läufer konnten wieder zwischen zwei Strecken wählen: Eine 1 Kilometer-Strecke für die Kinder und Familien im Jedenspeigener Unterort sowie ein wunderschöner 10 Kilometer-Panoramaweg entlang der March nach Sierndorf und durch Kellergassen und Weinberge zurück nach Jedenspeigen standen zur Auswahl.

Der SV Jedenspeigen-Sierndorf bedankt sich bei allen Teilnehmern. Ein großes Dankeschön gilt wie schon in den Vorjahren den vielen fleißigen Helfern des Vereins (Küche, Kantine, Kellner, Herrichten, Wegräumen, Fotos, Anmeldung,..), die diese Veranstaltung für den guten Zweck ermöglichen und wieder für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Viele tolle Fotos von Christoph Jarcik (Headshot-Photography) vom Lauf gibt es unter https://www.sv-jedenspeigen.at/album/?cws_album=AFEqwAOgURa45CEzMpYlk7Yu7WiffmtGEicDc1U34bbM11c6nj38qeeqUQHsBQvK_RQHzMrdsHub