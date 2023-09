Malek musste in Schrick die Koffer packen

Die vierte Pleite im vierten Spiel brachte das Fass zum Überlaufen: In einer Abstimmung votierte der Vorstand des USV Schrick für die Trennung von Christian Malek. Ausschlaggebend war für Obmann Johannes Rabenreither der sportliche Misserfolg: „Die Ergebnisse waren immer knapp, wir haben aber seit 23. April nicht mehr gewonnen. Die Schuld liegt nicht nur auf seinen Schultern und wir spielen auch nicht so schlecht, aber wir wollten neuen Input.“ Dem Funktionär zufolge war zuletzt auch viel Pech dabei. „Der Christian ist ein toller Mensch und macht seine Arbeit super“, richtet Rabenreither aus.

Differenzen auf der Innenverteidiger-Position

Malek selbst sieht sich „nicht als Hauptverantwortlichen“ und verwies auf Meinungsverschiedenheiten bei der Kaderplanung: „Ich hab sogar darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der Abwehr nach dem Abgang vom Kirchner Matthias schwach aufgestellt sind. Da wollten sie auf die Eigenen setzen und das ist mit der Verletzung vom Schalkhammer Sebastian (Kreuzbandriss in der Vorbereitung, Anm.) schief gegangen.“ In der laufenden Saison kassierte man in fünf Partien 13 Tore. Der ehemalige Coach ist „immer noch hungrig und für eine neue Aufgabe bereit“ und schlussfolgert: „Wenn du alle vier Partien verlierst, ist es halt so, dass der Trainer getauscht wird, aber ich bin trotzdem sehr überrascht und mir keiner Schuld bewusst“.

Auf der Bank saß gegen Gaweinstal schließlich Alexander Bitter, der interimistisch bis zum Winter den Trainerposten bekleiden wird. „Wenn es für beide Seiten passt und zeitlich geht vielleicht auch länger“, merkte Bitter an. Auch er richtet aus: „Danke an den Christian, er ist menschlich und fußballerisch schwer in Ordnung.“

Beim Derby gegen Gaweinstal setzte sich das Schricker Pech fort: Nicht unverdient erzielte man durch Neuzugang Kristian Ravas das 1:1, ließ dann trotz defensiver Ausrichtung sogar Chancen auf das 2:1 liegen. Und dann verlor man doch wieder, weil Julian Kretschmer in Minute 94 für Gaweinstal traf. „Ein Punkt wäre gerecht gewesen, wir haben es ihnen sehr schwer gemacht. Aber wenn du hinten drinnen bist, ist das Glück auch nicht auf deiner Seite“, schlussfolgerte Bitter, der angesichts der Leistung „stolz aufs Team“ war. Kommende Woche gibt es gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf die nächste Chance auf Punkte.