Die allererste Klassenfahrt

Die Transferzeit ist um, die neue 2. Klasse Weinviertel startet in bälde mit 16 Vereinen in die Saison. Wir haben uns angesehen, wer beim ersten Kennenlernen aus der neuen Klasse herausstechen könnte.

Die Alphatiere: Hauskirchen war im Norden lange auf Meisterkurs, musste am Ende aber Asparn den Vortritt lassen. Den nächsten Angriff starten die Haukis nun mit verändertem Personal auf Schlüsselpositionen. Die nötige Klasse, um sie wieder als einen der Topfavoriten zu sehen, sollte aber neuerlich vorhanden sein. Vielleicht ist die Truppe jetzt auch abgebrühter, um kein zweites Mal so einzuknicken wie zuletzt im Frühjahr.

Rabensburg holte mit Dusan Klvana einen echten Torgaranten zurück ins Weinviertel, was einer gewaltigen Ansage gleicht. Knöpft der Legionär an seine gewohnte Quote an, ist der ESV heiß für ganz vorne. Defensiv war man nämlich schon vergangene Saison mit Abstand die stärkste Mannschaft.

Gaweinstal ist ein Stammgast in den Top-fünf, für den Titel reichte es bis dato nicht. Nun holte man gleich fünf Neue und gab nur Philipp Haller ab. Auch heuer dürfte die Pasching-Elf wieder vorne mit dabei sein.

Die Klassensprecher-Stellvertreter? Wilfersdorf gab nur Jan Bulusek ab und darf gleich sieben Neue Willkommen heißen. Neo-Trainer Wolfgang Rygl hat insbesondere im Zentrum viel Auswahl, vorne bekommt Top-Stürmer Ondrej Konecny Unterstützung von Norbert Kerek. Der Ungar ist in die Jahre gekommen, hat aber Erfahrung in hohen Ligen. Das riecht nach rosigeren Zeiten.

Wetzelsdorf belohnte sich für seine Jugendarbeit und spielte mit vielen „Eigenen“ ein starkes Frühjahr. Die Hausaufgabe für Sektionsleiter Bernhard Hornicek lautete demnach: die Youngster weiter forcieren und den im Winter verpflichteten 14-Tore-Mann Patrik Horelica behalten. Der Legionär blieb, am Training sind laut Hornicek an die 30 Leute. Diese Kombination könnte auch 2023/24 Freude bereiten.

Ulrichskirchen schmerzt der Abgang von Abwehrchef Marcel Igl, der ein Auslandssemester absolviert. Die Aufgabe besteht darin, auch ohne ihn defensiv stabil zu bleiben und mit den offensiven Neuen vorne für mehr Gefahr zu sorgen. Trainer Christopher Petermann ist zuzutrauen, das zu bewerkstelligen und sein Team weiterzuentwickeln.

Die Wundertüten: Im Schlepptau der Leithammeln oder doch ein wenig zurückhaltender? Bei einem Duo könnte es in beide Richtungen gehen.

Alexander Pipal ging den Kreuttaler Weg in die zweite Klasse nicht mit. Foto: Joe Fuchs

Altlichtenwarth tauschte positionsbezogen, die Wechsel sollten den Vorjahres-Siebten im Norden aber nicht schlechter machen. Kreuttal verlor mit Alexander Pipal und Philip Wihro zwei bekannte Namen. Die Neuen sind mit Ausnahme von Auersthals Christoph Ivanitsch eher unbeschriebene Blätter in der Region. Wie weit es wirklich nach vorne geht, ist schwer einzuschätzen.

Die Schüchternen: Wenig Bewegung gab es bei Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und Poysbrunn/Ottenthal. Zweitere Spielgemeinschaft wird vielleicht im Bereich Platz sechs bis neun landen, erstere wohl um einen einstelligen Tabellenplatz raufen. Auch für Schrick und Kreuzstetten könnte der Übergang zur oberen Tabellenhälfte das Höchste der Gefühle sein.

Die Nachhilfekandidaten: Etwas schwierig wird die Saison nach einem großen Umbruch für Schrattenberg/Herrnbaumgarten und Sulz. Beide Teams scheinen der Papierform nach schwächer als in der vergangenen Spielzeit.

Nach elf Jahren ist Schluss. Sulz verzichtet nach über einer Dekade auf die Dienste des Tschechen Radek Oslejsek (r.). Foto: Gerhard Bonifazi

Eibesthal, der Vorjahresletzte im Norden, verlor mit Radim Dvorak seine Lebensversicherung. Ähnliches gilt auch für Tabellennachbar Drasenhofen und Radim Trbusek, der sich im Frühjahr mit sechs Toren gut eingefunden hatte. Beide Teams werden sich vermutlich wieder im unteren Bereich des Klassements einordnen.