Schricker traf gegen einen Bundesliga-Klub

Lange Zeit schien es am Freitag so, als hätte ein Schricker eine große Sensation auf den Weg gebracht. Im ÖFB-Cup-Spiel zwischen Regionalliga-Ost-Vertreter Traiskirchen und Bundesligist Altach ging der Außenseiter nämlich in Minute 24 in Führung. Torschütze? Niklas Schneider (siehe Bild). Erst in der 76. und 84. Minute gelang es den Vorarlbergern, doch noch zurückzuschlagen.

Für Schneider ist der Cup damit vorbei, am Freitag startet er mit Traiskirchen in Ardagger in die neue Meisterschaft. Der 18-Jährige war 2017 von Schrick zur Admira gewechselt, wo er die Akademie durchlief. Vor einem Jahr heuerte der zentrale Mittelfeldmann dann im Süden Wiens an, wo er sich unter dem ehemaligen Stripfing-Coach Hans Kleer schnell eine wichtige Rolle sicherte. Nach vielen Zu- und Abgängen möchte man diesmal im gesicherten Mittelfeld landen.