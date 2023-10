Hallas wirft in Drasenhofen hin

Nächster Trainerwechsel in der 2. Klasse Weinviertel. Nachdem vor einigen Wochen Christian Malek und Schrick getrennte Wege gingen, ist jetzt auch die Zusammenarbeit zwischen Drasenhofen und Rudolf Hallas Geschichte.

Für Hallas, der im Jänner dieses Jahres übernahm, war das 0:6 am Sonntag zu Hause gegen Wetzelsdorf zu viel des Schlechten: „Wir waren eigentlich immer genau so gut wie der Gegner, außer gegen Altlichtenwarth und jetzt gegen Wetzelsdorf. Das war von manchen Spielern Arbeitsverweigerung. Da hab ich mir beim Spiel gedacht, dass ich hier nichts mehr verloren habe.“ Generell gab es aber kein böses Blut, wie beide Seiten betonten. Hallas lobte die Verantwortlichen: „Der Vorstand in Drasenhofen ist wunderbar. Da gibt jeder alles, aber einige Spieler wollen leider nicht. Ich möchte die Zeit in Drasenhofen aber nicht missen.“

Sektionsleiter Thomas Strobl meinte: „Irgendwie hat man damit rechnen können, weil es sportlich nicht so läuft. Es tut uns natürlich weh, aber ich kann ihn verstehen. Wir gehen auf jeden Fall im Guten auseinander, weil er ein super Mensch ist.“

Hallas geht in Fußballpension

Laut Strobl hätten sich beide Seiten ohnehin darauf geeinigt, dass im Sommer 2024 Schluss ist. Dass Hallas nun früher die Reißleine zog, bedauert er. „Wo wir jetzt einen Trainer herbekommen – keine Ahnung“, war Strobl ehrlich.

Hallas selbst stellt die Fußballschuhe in die Ecke und hängt die Trainingskleidung für immer an den Nagel: „Ich gehe jetzt in Fußballpension, irgendwann ist Schluss. Ich will meine Zeit jetzt in Ruhe mit meiner Frau verbringen. Wenn ich Lust habe, schau ich mir hin und wieder ein Spiel an.“

Bis es in Drasenhofen einen neuen Mann gibt, übernimmt Kapitän Matthias Thiem die Einheiten. Am Wochenende ist spielfrei, weil der kommende Gegner Poysbrunn/Ottenthal sein Oktoberfest hat. „Das (mit dem spielfreien Wochenende, Anm.) trifft sich eigentlich relativ gut, jetzt müssen wir bis dahin eine Lösung finden“, ist Strobl um eine rasche Nachfolge für den scheidenden Coach bemüht.