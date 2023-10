Plötzlich beim Ligakonkurrenten

Vor wenigen Wochen noch in Schrick, jetzt beim Ligakontrahenten aus Drasenhofen. Christian Malek hatte nur kurz Pause, er coacht ab sofort das Tabellenschlusslicht. Nach dem plötzlichen Abgang von Rudolf Hallas war man beim USC auf der Suche. Sektionsleiter Thomas Strobl war erleichtert, schnell eine Lösung gefunden zu haben: „Wir haben schnell einen Trainer gebraucht und ich bin draufgekommen, dass er frei war. Ich hab ihn dann angeschrieben und wir waren uns nach ein paar Telefonaten schnell einig“. Besonders froh war der Funktionär darüber, „einen Trainer mit so einer guten Ausbildung mitten in der Saison zu kriegen“.

USC Drasenhofen Hallas wirft in Drasenhofen hin

Als gemeinsames Ziel nennt Strobl neben einem einstelligen Tabellenplatz eine längerfristige, über mehrere Jahre andauernde Zusammenarbeit. Schließlich coachten vor Hallas seit Anfang 2020 bereits Marko Josic, Andre Doodeman, Strobl selbst und Leopold Anzböck den USC. „Ich hoffe er kann dem Team weiterhelfen, wir wollen schnell hinten rauskommen“, so Strobl. Schon am Samstag in Ulrichskirchen gibt Malek also sein Debüt, am 29. Oktober kommt es dann schon zum Wiedersehen mit dem USV Schrick.