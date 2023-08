Hinter den Erwartungen

Immerhin 150 Zuschauer waren am Samstag Zeuge der vierten Wetzelsdorf-Niederlage im vierten Spiel. Gegner Kreuttal war bereits nach einer Viertelstunde 3:0 vorne, am Ende siegte der SCK – für Sektionsleiter Bernhard Hornicek der „Titelkandidat Nummer eins“ – mit 5:0. Aktuell ist die Selbstverständlichkeit beim Zweiten der Frühjahrstabelle verflogen, auch Patrik Horelica, der im Frühling in elf Partien 14 Tore erzielte, hält erst bei einem Treffer.

Die Gefühlslage beim Sektionsleiter war dementsprechend schlecht: „Sie haben uns im Mittelfeld abmontiert, wir hatten keinen Zugriff. Wir haben uns bemüht, aber es war nicht mehr drinnen“. Nun fiel auch noch Mittelfeld-Motor Jaroslav Hromek verletzt aus. Was freilich auch nicht außer Acht gelassen werden darf: Die Auslosung meinte es mit dem Team von Alexander Piller nicht gut, neben Kreuttal hatte man auch schon Altlichtenwarth und Gaweinstal als Gegner. Nun steigt am Sonntagnachmittag der Kellergipfel in Eibesthal, auch der USC hält noch bei null Punkten. „Wir müssen da endlich rauskommen, wir sind momentan wirklich nicht gut. Und auch nicht in der Lage, dass wir dem Gegner wehtun“, so Hornicek.

Positiv für ihn ist, dass viele Spieler aus der eigenen Jugend am Feld stehen. Gleich sechs Startelfspieler am Samstag haben beim USC oder in Poysdorf ihren Stammverein. Kurios, aber bei der Jugendarbeit des Vereines kein Zufall: Die Reserve lacht mit zehn Zählern aus vier Partien von der Tabellenspitze, Kreuttal wurde mit 2:0 geschlagen. Nur drei U23-Startelfspieler von Samstag sind vor 2000 geboren.

„Der Weg des Vereins zahlt sich aus“

„Die Reserve war wieder Weltklasse. Es ist sehr positiv, dass wir da sehr viele Junge haben, der Weg des Vereins zahlt sich da aus“, freute sich Hornicek. Dem USC werden wohl bald wieder rosigere Zeiten bevorstehen. Vielleicht gelingt am Sonntag der Startschuss dazu.