Fleckl wollte hinschmeißen

Vergangene Woche wählte der USV Gaweinstal seinen Vorstand neu. Große Veränderungen gab es dabei keine. Nur Kassier Sebastian Buchinger hörte auf, seine Nachfolger sind Barbara Fabian und als Stellvertreterin Jennifer Wieland.

Wie Obmann und Sektionsleiter Andreas Fleckl zugab, überlegte er aber selbst, aufzuhören. „So zwei Jahre sind lang und es gibt halt immer viel zu tun. Es ist schon viel Aufwand, aber ich hab's mir nochmal überlegt“. Mittlerweile ist der 1992er-Jahrgang aber wieder voller Tatendrang: „Wir sind sehr gut aufgestellt und haben nächstes Jahr das 60-jährige Jubiläum. Da macht man schon gerne weiter“. Zudem will der Funktionär laut eigener Aussage „auch einmal etwas erreichen“. Ob damit der Meistertitel gemeint ist? „Ja“, gibt Fleckl auf Nachfrage zu.

Nur Gaweinstal und Sulz sind noch ohne Punkteverlust

Zumindest nach drei Runden ist Gaweinstal als einziges Team neben Sulz noch ohne Punkteverlust, während so mancher ähnlich stark gehandelter Konkurrent bereits Zähler liegen ließ. Aber auch die eigene Partie gegen die SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal wurde in der samstägigen Hitze zum Geduldsspiel.

Ein Gewaltschuss von Ivan Lacko besorgte für die Gäste nämlich den zwischenzeitlichen Ausgleich, erst durch einen Groschopf-Elfmeter in Minute 78 nahm man Kurs in Richtung Sieg. Und auch danach wurde es noch einmal spannend, weil Keeper Christopher Effenberger in Minute 90 per Fußabwehr den Vorsprung retten musste, ehe Michael Wimmer kurz darauf per 60-Meter-Heber aus der eigenen Hälfte das erlösende 3:1 erzielte. Kurios: Bei Gaweinstal sahen in der Partie mehr Funktionäre (Fleckl und Adolf Roch, beide wegen Kritik) Gelb als Spieler (nur Michael Wimmer).