Haller-Ersatz wurde gefunden

Trotz des Abgangs von Philipp Haller zu Markgrafneusiedl geht das Team von Patrick Pasching mit einem breiteren Kader in die neue Saison. Neben den zwei Pellendorfern Mubarek Garba und Lukas Leicht konnten nun auch zwei Kicker vom SC Elite aus Wien nach Gaweinstal gelotst werden: Daniel Ipser und Michael Neubauer. Ersterer erzielte für den Oberligisten in der abgelaufenen Saison in 19 Spielen fünf Tore, Obmann Andreas Fleckl bezeichnet ihn als „eigentlichen Haller-Einsatz. Er spürt noch leicht eine Bänderverletzung aus dem Frühjahr, aber am Freitag hat er schon ganz gut gespielt“.

Bei besagtem Match bezwang man Erstklässler Großkrut mit 2:1, mit Garba trug sich ein Neuzugang in die Torschützenliste ein. Der zweite Ex-Elite-Kicker heißt Michael Neubauer und bestritt in der abgelaufenen Saison neun Partien, wobei er zweimal vom Platz flog. Der dritte im Bunde ist der Ex-Klein-Harraser Johann Nagl, der für den nicht mehr an der Meisterschaft teilnehmenden USV siebenmal auflief. Fleckl lobte die Neuen für ihren Einsatz und sieht beim Trio Chancen auf den Platz in der Kampfmannschaft. Verlassen werden den Klub die zwei Reserve-Kicker Halim Güles und Abdurrahman Genc, die zu Obersiebenbrunn wechseln.