Nach 2:1 wurden die Hüllen fallen gelassen

Das 2:1 im Derby gegen Schrick in Minute 94 sorgte auf Gaweinstaler Seite für Extase und war Goldtorschütze Julian Kretschmer eine Gelbe Karte fürs Trikotausziehen wert. „Wir haben nicht gut gespielt, aber haben es halt noch erzwungen. Schrick hätte auch das 2:1 machen können“, war Kretschmer ehrlich. Er erzielte nach Groschopf-Assist mit der letzten Aktion des Spiels das Tor: „Ich hab den Ball super mitgenommen und dem Goalie keine Chance gelassen. Dann sind alle Dämme gebrochen“.

Zeitgleich soll auch die Gaweinstaler Bank das Tor auf eigene Art und Weise „gefeiert“ haben: „Die Leute auf der Bank haben uns den Zumpf gezeigt. Bei aller Rivalität, so tief sein ist unbeschreiblich“, so Schrick-Trainer Alexander Bitter. Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl bestätigte Jubel in Richtung der gegnerischen Bank, die erhobenen Vorwürfe konnte er weder bestätigen, noch dementieren. „Ich hab mit dem Coach (Patrick Pasching, Anm.) gesprochen, der war es jedenfalls nicht“, so Fleckl.