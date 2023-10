Videostudium half bei Elfer

Über 200 Zuschauer waren beim Spiel um Platz eins zwischen Altlichtenwarth und Gaweinstal vor Ort. Die Heimischen waren dem Führungstor zunächst näher, nach dem Platzverweis gegen Filip Krchnak erzielte Gaweinstal aber drei Treffer in der Schlussviertelstunde und siegte mit 3:0.

Glück hatten die Grün-Weißen, als Sascha Roch einen Foulelfmeter verursachte, Goalie Christopher Effenberger aber parierte. Zufall war dies keiner, wie der Schlussmann erzählte: „Bei Altlichtenwarth gegen Wilfersdorf waren die Gaweinstaler dort, da haben sie einen Elfmeter bekommen und den hat der Seltenhammer Peter (Funktionär und Reservespieler, Anm.) gefilmt und in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Da hab ich mir gedacht, so scharf und ein bisschen rechts von der Mitte geht kein Goalie hin.“ Effenberger sah sich den Treffer von Filip Krchnak vorm Spiel nochmals an und fasste den Entschluss, im Falle eines Elfers gegen sein Team mit einem ähnlichen Abschluss zu spekulieren.

Effenbergers Glanztat im Video:

„Normal wäre ich auch woanders hingegangen, aber ich hab mir gedacht, dass du eine 50:50-Chance hast und als Tormann kannst du eh nicht verlieren“, so Effenberger. Diesmal schoss zwar nicht Krchnak, sondern Roman Sirota, der Goalie parierte aber trotzdem. „Wenn du da 1:0 hinten bist, wird es ganz schwer, also hat uns quasi ein WhatsApp-Video gerettet“, resümierte der Goalie. Auch aus dem Spiel heraus war der Schlussmann nicht zu bezwingen, er hatte aber viel zu tun: „Es hätte zur Pause auch 4:0 für sie stehen können, aber für was stehe ich drinnen“, merkte Effenberger mit einem Lachen an.

Kretschmer fehlt zumindest den restlichen Herbst

Zum Zuschauen gezwungen war Julian Kretschmer, der sich beim Sulz-Spiel den Außenmeniskus gerissen hat und länger ausfällt. „Ich kann gar nicht genau sagen, wann und wie es passiert ist, beim Match hab ich es gar nicht mitbekommen. Am Montag war mein Knie angeschwollen und ich hab mir gleich gedacht, dass es eine schlimmere Verletzung ist“, so der Offensivmann.

Eine MRT bestätigte die Befürchtung, auch das Sprunggelenk ist bedient. Bei einem Arzttermin in zwei Wochen sollte ein Zeitpunkt für die OP fixiert werden, danach wartet auf Kretschmer eine Physiotherapie. „Ich hoffe, dass ich im Frühjahr fit bin und dem Team helfen kann“, ist der Gaweinstaler nun optimistisch. Auch das Karriereende war für ihn ein Thema: „Ich hab überlegt, ob ich gleich aufhören soll, ich war oft verletzt in den letzten vier Jahren und das ist auch beim Beruf blöd. Aber ich will es noch einmal probieren.“ Eine weitere gröbere Verletzung könnte aber das Karriereende bedeuten, so Kretschmer