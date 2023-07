Bischofs Abschied

Beim samstägigen Test der Hauskirchner gegen Gaubitsch bestritt Tormann Johann Bischof das vorerst letzte seiner über 600 Spiele. Seine Karriere begann er am Feld in Prinzendorf, erst mit 15 zog Bischof in Hauskirchen erstmalig die Handschuhe an. Nach über 13 Jahren in Blau-Weiß und zwischenzeitlichen Stationen in Kreuttal und Großrußbach gab es nun die Verabschiedung des Torhüters, der nach einer halben Stunde Spielzeit für seinen Nachfolger Radek Bula ausgetauscht und gebührend verabschiedet wurde. Wenn Not am Mann ist, wird Bischof weiterhin als Tormann bzw. Tormanntrainer aushelfen. Das Spiel selbst endete 3:3, Martin Mihalik musste mit einem Cut ausgetauscht werden.