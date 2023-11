Hauskirchen krönte den Herbstmeister

Mit nur sechs Siegen in den ersten 13 Runden verabschiedete sich Hauskirchen früh vom Kampf um den Herbstmeistertitel – zu groß war der Rückstand, den das Team von Rainer Jäger auch aufgrund von sechs Unentschieden auf Gaweinstal und Altlichtenwarth aufriss.

Mit den direkten Duellen gegen die Top zwei zum Abschluss kann Blau-Weiß zumindest indirekt in den Kampf um die Winterkrone eingreifen, was man jetzt auch tat: Altlichtenwarth wurde auswärts mit 2:0 geschlagen, die gegen Eibesthal siegenden Gaweinstaler so zum Herbstmeister gekürt.

Die Top-Offensive der Altlichtenwarther konnte diesmal kein Tor erzielen, auch weil Hauki-Goalie Radek Bula zum vierten Mal in dieser Saison einen Elfmeter hielt. Kristian Wurst traf bereits in Minute drei zum 1:0, Joker Gyuven Dzhelil machte in der Schlussphase den Deckel drauf. „Von uns hat sich niemand etwas erwartet. Heute waren wir die bessere Mannschaft. Wenn sie vier bekommen, können sie auch nichts sagen“, schwärmte Sektionsleiter Franz Trötzmüller.

Kann Hauskirchen auch Gaweinstal ärgern?

Gaweinstal hält somit eine Runde vor der Winterpause bei 38 Punkten und ist mit vier Zählern Vorsprung auf Altlichtenwarth fix Herbstmeister – elf Punkte dahinter liegen die Blau-Weißen. Zum Abschluss könnte die Jäger-Elf auch noch den Ersten ärgern, am Sonntag gastiert Gaweinstal in Hauskirchen. „Wir wollen diese Leistung wieder auf den Platz bringen“, so Trötzmüller, dessen Team den Abstand zur Pasching-Elf im Falle eines Sieges auf acht Zähler reduzieren würde.

Hauskirchen hält weiterhin bei erst einer Niederlage und blieb daheim bisher ungeschlagen – die Trauben dürften im Hauki-Park also auch für Gaweinstal hoch hängen. Allerdings wird sich die ohnehin schon kritische Personalsituation weiter verschärfen, David Frühauf fehlt nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Das einzige direkte Duell in jüngerer Zeit war ein Test im Februar, den Gaweinstal mit 7:0 gewann.