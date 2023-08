Hauskirchen sprang ein

Während Gaweinstal mit einer 5:0-Galavorstellung gegen Rabensburg in die Spielzeit startete, holte sich der Rest der Liga noch den letzten Feinschliff für die Meisterschaft.

Was Hauskirchen und Sulz eint, ist Poysdorf als (geplanter) Testspielgegner. Das Team von Roman Koziorowski wollte sich am 1. August der „Generalprobe“ beim Erstklässler stellen, aufgrund vieler Ausfälle wurde daraus aber nichts. „Wir haben viele Angeschlagene, Verletzte und Urlauber. Mit zehn 16-Jährigen brauch ich da nicht rauffahren“, so der Sulz-Coach. Das rief Hauskirchen auf den Plan, und am Mittwochabend war es dann die Jäger-Elf, die gegen Poysdorf nur knapp mit 1:2 verlor und sich für Sektionsleiter Franz Trötzmüller „gut präsentierte“. Am Freitag legte man mit einem 5:2 gegen Spannberg noch einmal nach.

Nach einer Vorbereitung mit nur einer Niederlage in sechs Partien wird es für den Fast-Aufsteiger des Vorjahres nun ernst: Am Freitag empfängt man 1.-Klasse-Absteiger Kreuttal, am Dienstag geht es bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf weiter. „Das sind Gegner, wo wir nicht wissen, wo sie stehen, aber wenn wir's so spielen wie in der Vorbereitung, sind wir schon zuversichtlich“, so Trötzmüller.

Bei Sulz gestaltet sich die Lage leicht anders, da die Partie der 2. Runde gegen Drasenhofen erst am 19. November ausgetragen wird. Somit hat man am Wochenende spielfrei und trifft „erst“ am Montag auf die SG Poysbrunn/Ottenthal. Koziorowski bleibt bescheiden: „Ich kann sie nicht wirklich einschätzen und uns auch nicht. Unsere Vorbereitung war gut, aber das zählt nichts, es ist sicher noch genug Arbeit vor uns.“ Die Ambitionen sind nach dem Umbruch und Rang acht letztes Jahr andere als in Hauskirchen.