Dritter Heimsieg in Folge

Nach dem Schricker Fehlstart mit fünf Pleiten in Folge und dem Trainerwechsel von Christian Malek hin zu Alexander Bitter läuft es mittlerweile prächtig: Aus den letzten fünf Spielen wurden zehn Zähler geholt, nur in Kreuttal gab es eine Pleite.

Mit dem 4:1 gegen Rabensburg konnte zudem der dritte Heimsieg in Folge gefeiert werden. Dies gelang zuletzt im Mai 2017 mit Siegen gegen Obersdorf, Hohenruppersdorf und Sulz. „Das ist wirklich in Ordnung. Wenn wir weiter so spielen, werden wir in der Tabelle sicher noch weiter nach vorne kommen“, ist Bitter optimistisch. Vor allem die Laufbereitschaft und der Wille seien momentan top, so der Trainer.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte dabei freilich Stürmer Adrian Rrahmani mit einem Hattrick, seinem ersten im blau-roten Trikot. Für Rabensburg-Coach Hannes Kantner war es dagegen die „schwächste Saisonleistung“ seines Teams.