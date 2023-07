Ein Debütant mit Jugend-Fokus

Total-Umbruch in Sulz! Mit der Ära von Spielertrainer Thomas Kadlcek endet auch jene von Abwehrstütze Dominik Siml, weiters verließen die Legionäre Ondrej Zabadal und Radek Oslejsek den Klub. Der neue Chef ist mit Roman Koziorowski, früher Kampfmannschafts-Spieler in Hauskirchen und Zistersdorf und zuletzt Reserve-Trainer in Neusiedl, in der Region bestens bekannt. Die Zusammenarbeit mit Sulz kam trotzdem eher zufällig zustande, wie er im Gespräch mit der NÖN zugab: „Eigentlich wollten sie einen Freund von mir, der hat mich dann weiterempfohlen. Und dann ging’s recht schnell“.

Anfängliche Zweifel, ob er das Angebot annehmen soll, wichen dann rasch, als sich Koziorowski das Umfeld in Sulz offenbarte. „Die Vereinsphilosophie hat mich überzeugt, sie wollen keine Söldnertruppe und ich würde auch nie zu einem Klub gehen, wo elf Auswärtige spielen. Der Verein hat eine top Jugendarbeit und mehr Nachwuchs als manche Gebietsliga-Teams. Am ersten Training waren gleich 26 Leute, darunter 16 Junge, die grundsätzlich alle kicken können“, schwärmte der neue Coach, der von einer „attraktiven Aufgabe“ sprach. Für die anstehende Herbstmeisterschaft liegt der Fokus dementsprechend auch auf das Einbauen der Talente.

Die Neuen mussten zum Charaktertest per Telefonat

„Von der Platzierung her haben wir keine hohen Ziele, was rauskommt kommt halt raus. Ein Top acht-Platz würde mich freuen, alles andere ist eine Draufgabe. Derweil sind die Burschen sehr engagiert, wir haben auf jedem Training 20 Leute, das ist in der 2. Klasse auch etwas Besonderes“, so Koziorowski. Klar ist für den Coach nämlich auch, dass andere Teams in der Liga mehr Budget und Routine im Kader haben. Dementsprechend prüfte Koziorowski die Sommertransfers auf Herz und Nieren: „Ich hab mit ihnen lange telefoniert, damit ich sie auch charakterlich kennenlerne. Wir haben uns für Leute entschieden, die hineinpassen“.

Die Wahl fiel dabei auf die Wiener Clemens Noll und Mefail Bedzeti sowie die Legionäre Oliver Plott, Juraj Kovalovsky und Petr Polacek. Sportlich lief es in den bisherigen vier Testspielen ganz gut, neben einem 0:2 gegen Spannberg wurden Hohenruppersdorf (5:1) und Zistersdorf (4:1) geschlagen, am letzten Samstag gab es ein 1:1 gegen Strasshof. „Es ist noch Luft nach oben, aber die Spieler nehmen meine Ideen an und wir verkaufen uns gut“, so der Neo-Coach. Noch ist Zeit, damit Koziorowski weiter an den Schrauben drehen kann, am 14. August wird es mit dem Auftakt gegen die SG Poysbrunn/F.-Ottenthal dann ernst.