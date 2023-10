Endlich getroffen

Nach dem 4:0 gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten am 1. September durchlief der USV Sulz eine schwierige Zeit: 0:3 gegen Wilfersdorf, 0:3 gegen Ulrichskirchen, 0:7 gegen Altlichtenwarth. Mit dem 0:0 gegen Gaweinstal wurde dann ein Achtungserfolg erreicht, ein Tor war dem Team von Roman Koziorowski dabei aber wieder nicht vergönnt.

Gleich nach dem ersten Tor folgte das zweite

Am Freitag gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf wurde der Bann gebrochen: Michael Mayer startete mit dem 1:1 nach einem Standard in Minute 56 die Aufholjagd und beendete die 440 Minuten andauernde Torflaute. Nur Sekunden später erzielte Mefail Bedzeti vom Elfmeterpunkt das 2:1, Juraj Kovalovsky sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Das Resümee des Trainers fiel zwiegespalten aus: „In der ersten Hälfte waren wir gar nicht vorhanden, das hat mich gewundert. Danach haben wir uns komplett gefangen und verdient gewonnen. Das war schon ein wichtiger Sieg.“

Nächste Woche muss man zum Tabellendritten Kreuttal, Koziorowski kann keine Prognose abgeben: „Ich hab keine Ahnung, was da passieren wird. Leicht wird es sicher nicht, sie sind für mich ein Titelkandidat. Aber gegen Gaweinstal haben wir auch etwas zusammengebracht.“