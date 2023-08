Mit Reserve-Goalie am Feld gewonnen

Das erste Pflichtspiel für Sulz mit Roman Koziorowski an der Seitenlinie wurde zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Gegen die Spielgemeinschaft Poysbrunn-Falkenstein/Otten-thal lag man dank eines Doppelschlags von Mario Pöschl per Elfmeter und Neuzugang Juraj Kovalovsky nach 36 Minuten bereits 2:0 vorne, aufgrund zweier Gegentore kurz vor und nach der Pause stand es aber rasch 2:2.

Der neue Slowake Oliver Plott sorgte mit dem 3:2 in Minute 79 aber doch noch für ein Happy End beim Koziorowski-Debüt. „Ich hätte nach dem 2:2 auch den Punkt genommen, aber die Burschen haben Charakter gezeigt. Poysbrunn war ein sehr starker Gegner, sie sind eine Top-Mannschaft“, so der neue Sulz-Coach, der nicht nur mit der Aufstellung von Stürmer Mario Pöschl als Rechtsverteidiger überraschte. Schließlich kam auch Tobias Pfeiffer, zuvor in der Reserve noch 90 Minuten im Tor, in der 86. Minute ins Spiel.

Der gelernte Flügelspieler ist mangels Alternativen seit Saisonbeginn neuer Reserve-Schlussmann, der Coach der Kampfmannschaft hat aber andere Ideen mit ihm: „Das ist ein Zwiespalt, ich sehe ihn in der Kampfmannschaft. Wir müssen schauen, wie wir das lösen.“ Der Kurzauftritt in der „Ersten“ imponierte Koziorowski nämlich sehr. „Er war sehr präsent am Platz und hat die Seite zugemacht. Er verliert kaum einen Zweikampf“, schwärmte der Coach.

Es bleibt abzuwarten, wie Sulz das Dilemma löst, unwahrscheinlich scheinen weitere Pfeiffer-Auftritte am Feld aber jedenfalls nicht. Vielleicht kommt schon am Samstag beim Prestigeduell gegen die Nachbarn aus Schrick einer dazu.