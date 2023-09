Erfolgslauf geht weiter

Auch im vierten Spiel fuhr das Team von Roman Koziorowski einen Sieg ein und schoss die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten mit 4:0 ab. Im Gegensatz zu den vergangenen Partien stimmte der Auftritt von Sulz den Coach diesmal positiv: „Wir haben einmal das gespielt, was wir trainiert haben. Und der Gegner hat auch unter seinem Niveau gespielt, das haben wir ausgenutzt.“

Auch die eigene Stärke bei Standards kam wieder zum Vorschein, zwei Tore fielen nach ruhenden Bällen. Die Höhe des Erfolgs wunderte Koziorowski selbst ein wenig: „Ich hätte nicht mit so einem klaren Sieg gerechnet, es hat mich überrascht, dass wir so überlegen waren. Großes Lob ans Team.“

Kadlcek traf in der Reserve doppelt

Kurios: Ex-Spielertrainer Thomas Kadlcek lief in der Reserve auf und steuerte einen Doppelpack zum 7:2-Erfolg bei. Kommende Woche folgt das Auswärtsspiel in Wilfersdorf, Koziorowski rechnet mit einer schwierigen Partie: „Ich erwarte mir einen ganz starken Gegner, wahrscheinlich den bis jetzt stärksten für uns.“

Hauskirchen tat sich auch im fünften Saisonspiel, dem Prestigeduell mit Rabensburg, schwer, gewann aber am Ende mit 2:0. Gegen die tief stehenden Gäste waren die Blau-Weißen in Abwesenheit von David Frühauf, der sich beim Radfahren an der Zehe verletzte, offensiv wenig zwingend. Ein für die Gäste umstrittener Hands-Elfer brachte die Jäger-Elf auf Siegeskurs, Manuel Kirschenhofer sorgte per Konter für die späte Erlösung.

„Wir haben unsere Qualität nicht auf den Platz gebracht. Mit Pech kann es auch ein Unentschieden oder eine Niederlage werden“, gab Sektionsleiter Franz Trötzmüller zu, für den zumindest die Einstellung seiner Elf passte. Leicht von der Hand geht dem USV trotz dem zweiten Saisonsieg also weiterhin nichts. Vielleicht kommt nächste Runde gegen Schlusslicht Wetzelsdorf die Selbstverständlichkeit zurück.