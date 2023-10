Gemischte Gefühle nach Unentschieden

Nur die Punkteausbeute – nämlich ein Zähler – eint die Gänserndorfer Bezirksklubs Sulz und Hauskirchen in dieser Runde. Für das Team von Roman Koziorowski war das 0:0 in Gaweinstal ein Achtungserfolg, nach null Punkten und 0:13 Toren in den vergangenen drei Partien schrieb man ausgerechnet beim Titelkandidaten an. Der Coach freute sich über die Leistung: „Ganz wichtig, dass wir eine Reaktion gezeigt haben. Sie haben keine Mittel gegen uns gefunden“.

Auch ein Elfer brachte Gaweinstal nicht auf Siegkurs, da Goalie Petr Sveda den Schuss von Oliver Groschopf parierte. Sogar drei Punkte für die Gäste waren in Reichweite, das dafür nötige erste Tor seit 1. September war den Sulzern aber nicht vergönnt. „Wir waren anfangs klar besser. Wenn sie die Rote Karte kriegen, gewinnst du sogar“, vermutete Koziorowski. Diese hätte es für ihn geben müssen, als Mefail Bedzeti mit Julian Kretschmer aneinandergeriet und vom Gaweinstaler mit einem Kopfstoß niedergestreckt worden sein soll. Schiri Franz Schwarzl zeigte beiden Gelb.

Für Sulz war es das erste Unentschieden in der laufenden Saison, Hauskirchen schaffte gegen Schrick dagegen schon das fünfte im neunten Spiel. Dass man beim 2:2 zweimal einen Rückstand aufholte, stimmte Sektionsleiter Franz Trötzmüller wenig zufrieden: „Wir haben uns nicht mehr verdient. Bei uns war zu wenig Laufbereitschaft, kein Feuer in der Mannschaft“. Gegen die tief stehenden Gäste fand man wenig Lösungen, Slapstick-Aktionen wie beim 0:1, als Robert Frühauf ausrutschte und Klaus Huber ein Eigentor fabrizierte, kamen noch dazu. „Die Mannschaft kann es, aber sie bringt es nicht auf den Platz. Wir kommen nicht ins Laufen“, so Trötzmüller.

Nun geht es nach Kreuzstetten, auch dort wird das Team von Rainer Jäger wohl auf einen tief stehenden Gegner treffen und das Spiel machen müssen.