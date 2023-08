Schricker droht lange Pause

Trotz frühem Rückstand siegte das Team von Christian Malek am Ende klar mit 5:2 beim Vorbereitungskick gegen Gnadendorf. Zufrieden war der Schrick-Coach angesichts des Auftritts seiner Mannschaft nicht: „Die Einstellung hat nicht gepasst. Da war zu wenig Tempo und kaum Druck auf den Gegner“. Das sollte allerdings nicht das größte Problem an diesem Tag gewesen sein.

Nach nur 15 Minuten musste nämlich Sebastian Schalkhammer verletzt ausgetauscht werden, er knöchelte im Zweikampf um. Sein Trainer befürchtet Schlimmeres: „Er dürfte gröber am Knie bedient sein und kann den Fuß nicht belasten“. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Malek befürchtet aber eine „mittelgroße Katastrophe“. Auch Gnadendorf-Spielertrainer Marko Madner richtete gute Besserung aus.

Der Verletzungsteufel blieb den Schrickern auch in Halbzeit zwei, wo man sich etwas steigerte, auf den Fersen: Erst wurde Cemal Akpinar übel, nachher musste auch noch Maurice Steiner raus, sodass man zu zehnt fertigspielte. „Wir konnten nicht an die Großengersdorf-Partie anknüpfen. Mit der Vorbereitung sind wir nicht unzufrieden, aber dieses Spiel war ein Rückschritt“, so Malek.