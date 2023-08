Ein Kracher zum Auftakt

Das allererste Spiel in der neuen 2. Klasse Weinviertel bringt gleich einmal ordentlich Brisanz mit, treffen doch mit Gaweinstal und Rabensburg die Drittplatzierten der Weinviertel Süd und Nord-Staffel aus der Vorsaison aufeinander.

Besonders ist das Duell aber auch, weil es das einzige am Wochenende ist, der Rest entschied sich für eine Extra-Runde zu Mariä Himmelfahrt. ESV-Trainer Hannes Kantner erklärte, warum sein Klub aus der Reihe tanzte: „Wir haben gefragt, weil wir sonst Freitag, Dienstag und nochmal am Freitag gespielt hätten“. Gaweinstal willigte ein, auch weil Obmann Andreas Fleckl sich um den Fitnesszustand mancher Spieler am 15.8 sorgte – schließlich ist am Vortag ein „Festl“ in Schrick. Die Vorbereitungsergebnisse beider Teams lesen sich recht unterschiedlich: Während Gaweinstal alle drei Partien siegte, gewann Rabensburg nur in Strasshof (2:1) – in den vier Heimpartien war das 0:0 gegen Hausbrunn am Samstag das Höchste der Gefühle.

Rabensburg fehlen mehrere Stützen

„Das war ein versöhnlicher Abschluss, aber mit den vielen Verletzten war es schon eine recht mühsame Vorbereitung“, gestand Kantner ein. Dieser wird Stand jetzt beim Auftakt Herbert Heger, Andre Fiegerl, Elvis Alic und Fabian Cernohorsky vorgeben müssen, Radoslav Juratek ist fraglich. Dementsprechend schiebt der ESV-Coach die Favoritenrolle dem Gegner zu: „Sie sind für mich der Favorit und haben auch mehr Titelambitionen, aber wir fahren nicht hin, um ohne Gegenwehr zu verlieren“. Im Gegensatz zu Kantner sah sein Gegenüber Patrick Pasching einmal den anstehenden Gegner.

Vielleicht auch deswegen stapelt Fleckl nicht tief: „Auch bei uns dürften nicht alle da sein, aber wir werden trotzdem sicher eine schlagkräftige Truppe haben und wollen natürlich schon gewinnen“. Natürlich will sich keines der Teams einen Fehlstart leisten, klar ist aber auch, dass bei 30 Runden anstatt wie bisher 22 mehr Patzer für den Titelgewinn leistbar sind. Entwickelt sich die neue Saison ähnlich verrückt wie das Frühjahr der 2. Klasse Weinviertel Nord, werden die Fans die Liga rasch lieb haben.