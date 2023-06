„Einen Titel kann man nicht planen“

SV Scheibbs. Die Kicker aus der Bezirkshauptstadt hielten das Rennen um den Aufstieg in die 1. Klasse West lange Zeit offen. Erst nach der überraschend hohen 2:6-Pleite in Ertl musste die Truppe des scheidenden Langzeittrainers Josef Lagler klein beigeben und Aschbach den Vortritt lassen. Der Sportliche Koordinator Erich Mühlbacher gesteht: „Einen Meistertitel kannst du nicht planen. Leider ist uns am Ende die Luft ausgegangen. Gescheitert sind wir an unserer Abschlussschwäche, die sich in den Schlüsselspielen am Ende besonders bemerkbar gemacht hat. Wenn ich all unsere Topchancen der gesamten Saison zusammenzähle, dann hätten wir über 100 Tore anstatt unserer 65 erzielen müssen.“ Der Blick richtet sich bei den Erlauftalern schon auf die neue Saison, in der mit Stefan Kogler auch ein neuer Coach das Trainerzepter schwingen wird.

Die Suche nach einem Ersatz für den abwandernden Goalgetter Peter Bohus gestaltet sich laut Mühlbacher „äußerst schwierig.“ Er betont: „Da stehen utopische Summen im Raum. Da machen wir sicherlich nicht mit. So wie es aussieht, werden wir wieder einen Weg ohne Legionäre einschlagen. Auch unser neuer Trainer Stefan Kogler hat für diese Ausrichtung Grünes Licht gegeben. Zudem legt er auch seinen Spielerpass zu uns, und könnte im Notfall auch als Spieler einspringen.“ Mit den beiden Rückkehrern Clemens Reiterlehner und Laurenz Lasselsberger stehen zwei neue Kräfte im Aufgebot. Martin Egger wird laut Mühlbacher trotz seines zeitaufwendigen Doktoratsstudiums noch eine Saison anhängen.SC Gresten-Reinsberg. Die Erlauftaler blicken auf eine durchwachsene Frühjahrssaison mit Auf und Abs zurück. Während in der Hinrunde mit Platz vier und 21 eroberten Punkten der Kurs für das anvisierte Saisonziel stimmte, war im Frühjahr speziell die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive ein Stolperstein. Mit nur 16 erkämpften Punkten wurde schlussendlich der angepeilte fünfte Platz um einen Zähler verpasst. Trainer Engin Güclü weiß: „Wir haben zu viele Chancen vergeben, was uns einige wertvolle Punkte gekostet hat. Leider hat uns am Ende ein einziger Punkt gefehlt. Wir haben aber trotz Rang sieben in diesem Meisterschaftsjahr viel dazugelernt. Mit den zwei neuen slowakischen Legionären Lukas Tonka und Tomas Bednar sowie Heimkehrer Erich Rülling sind wir für die neue Saison sehr gut aufgestellt. Ich bin mir sicher, dass wir einige Plätze weiter oben reüssieren können.“ Andreas Pöchacker wird diesen Weg mit den Grestnern aber nicht mehr mitgehen. Der Mittelfeldspieler wird den SCG in Richtung Winklarn verlassen.

Dazu Güclü: „Er will sich eine Liga höher beweisen. Wir haben ihm nichts in den Weg gelegt. Er soll es probieren und sich der Herausforderung stellen.“ Einen Ersatzmann wird es laut Güclü aber nicht geben: „Wir haben hier interne Alternativen. Unser Transferprogramm ist abgeschlossen.“ASV Kienberg/G. Die vergangene Saison war für den ASV Kienberg insgesamt durchschnittlich. Mit 26 Punkten belegte das Team den neunten Platz in der Tabelle. Obwohl es keine außergewöhnlichen Erfolge zu verzeichnen gab, konnte der ASV Kienberg bereits drei Transfers vermelden, darunter die Rückkehr von David Eder aus Ybbsitz. Für die kommende Saison hat sich der ASV Kienberg ambitionierte Ziele gesetzt. Das Team strebt an, unter den besten drei Mannschaften abzuschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie hart arbeiten und möglicherweise weitere Verstärkungen im Kader vornehmen. Die Rückkehr von David Eder aus Ybbsitz ist bereits ein Schritt in die richtige Richtung, um die Qualität des Teams zu verbessern. Mit den bisherigen Transfers und möglichen weiteren Verstärkungen hofft der ASV Kienberg, in der kommenden Saison eine stärkere Performance zu zeigen und in der Tabelle aufzusteigen.FC Göstling. Die vergangene Saison war für den FC Göstling und seine Fans insgesamt durchwachsen. Obwohl das Team einige Derbys für sich entscheiden konnte, musste man sich letztendlich mit dem zehnten Platz zufriedengeben. Dieses Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen, die vor der Saison gestellt wurden. Der FC Göstling hat angekündigt, dass einige Transfers kurz vor dem Abschluss stehen. Die Verantwortlichen möchten jedoch noch eine Woche abwarten, bevor sie alle Details bekannt geben. Dies lässt auf Veränderungen im Kader für die kommende Saison schließen.ASKÖ Lunz. Der ASKÖ Lunz kann auf eine sportlich gute Saison zurückblicken. Das Team hat sich als starke vierte Kraft hinter den beiden Titelduellanten Scheibbs und Aschbach etabliert. Als ersten Transfer konnte bereits Samuel Karl Kämmer von Hausmening verpflichtet werden.

