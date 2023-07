Gresten verstärkt seine Offensive

SC Gresten-Reinsberg. Die Erlauftaler streben in der neuen Meisterschaftssaison eine klare Rangverbesserung an. Die beiden neuen Legionäre Lukas Tonka und Tomas Bednar, der bei der knappen 4:5-Testspielniederlage gegen Gebietsligist Oberndorf in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte, sollen maßgeblich bei der Realisierung dieses Zieles mithelfen. Trainer Engin Güclü weiß: „Unsere neuen Legionäre haben eine sehr gute Qualität. Speziell Bednar hat gegen Oberndorf herausgestochen. Mit ihm haben wir einen Goldgriff gemacht.“ Daneben baut der SCG-Coach auch auf die Dienste von Defensivmann und Heimkehrer Erich Rülling. Er betont: „Wir sind qualitativ, aber auch von der Breite im Kader sicherlich besser als in der abgelaufenen Saison aufgestellt.“ Gegen Oberndorf führten Grestens Kicker bereits mit 4:1, ehe einige Auswechslungen zu Abstimmungsproblemen geführt hatten. Den entscheidenden 4:5-Verlusttreffer kassierten die Gastgeber erst in der 87. Spielminute. Güclü weiß: „Das war speziell in den ersten 45 Spielminuten ein herausragender Test von uns. Das hat super ausgeschaut.“ Im nächsten Testspiel in Weyer muss der SCG-Trainer urlaubsbedingt jedoch auf einige Stammspieler verzichten: „Wir werden dennoch das Bestmögliche herausholen.“

SV Scheibbs. Der Vizemeister ging es in der abgelaufenen Transferperiode ruhig an. Der Abgang von Goalgetter Peter Bohus zum ASK Wilhelmsburg soll aus den eigenen Reihen kompensiert werden. Mit den beiden Heimkehrern Clemens Reiterlehner, der bei der 2:3-Testspielniederlage bei der USG Alpenvorland einen starken Eindruck hinterließ, und Laurenz Lasselsberger, der nach einer Verletzung wieder behutsam herangeführt wird, haben sich die Bezirkshauptstädter gute Qualität sichern können. Zudem haben die Scheibbser mit Ex-Bundesligaspieler Stefan Kogler einen Toptrainer verpflichten können. Kogler weiß: „Wir haben einen guten Kader. Wir werden in der Vorbereitung vieles ausprobieren. Die knappe Niederlage im ersten Testspiel hat mir bereits einige Erkenntnisse gebracht.“ Über die Neuzugänge verliert er nur positive Worte: „Clemens Reiterlehner tut unserem Spiel sehr gut. Er hatte auch maßgeblichen an unserer 2:0-Pausenführung. Laurenz Lasselsberger ist es bei seinem Kurzeinsatz sehr gut gegangen. Er hat keine Probleme und hat in der abgelaufenen Woche im Training bereits sehr gut gearbeitet. Wir werden ihn langsam aufbauen und wieder Match-fit machen.“

ÖTSU Steinakirchen. Der ÖTSU Steinakirchen musste beim Haubiscup zwar zwei Niederlagen gegen Petzenkirchen und Purgstall hinnehmen, aber Trainer Josef Lagler bleibt optimistisch.

Um wichtige Positionen zu verstärken, hat der ÖTSU Steinakirchen auf dem Transfermarkt gehandelt. Mit der Leihe von Patrick Berger aus Wieselburg und den Verpflichtungen von Damian Bogacz in der Offensive und Michael Knezevic als Torhüter hat der Verein wichtige Verstärkungen erhalten. Die kommenden Spiele gegen Petzenkirchen im Rahmen der Vorbereitung bieten eine Chance zur Revanche. Der ÖTSU Steinakirchen arbeitet hart daran, sich taktisch und im Zweikampfverhalten zu verbessern, und die Fans können gespannt sein, wie sich die Mannschaft entwickelt.

ASV Kienberg. Der ASV Kienberg startete mit einer deutlichen Niederlage in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Gegen Allhartsberg verlor die Mannschaft von Trainer Nusret Koc mit 7:2. Doch das Team ließ sich nicht entmutigen und will im nächsten Testspiel gegen den SV Erlauf eine starke Leistungssteigerung zeigen. Die Partie endete mit einem überzeugenden Sieg. Zusätzlich zu den intensiven Trainingseinheiten hat der ASV Kienberg/Gaming auch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit den Neuzugängen David Morina, Damir Jovanovic, Sebastian Jaroszynski und David Käfer wurde die Mannschaft gezielt verstärkt. Die Spieler haben bereits gezeigt, dass sie gut ins Team passen und ihre individuellen Stärken einbringen können. Die Vorfreude auf die kommende Saison steigt, und die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Zeit für den ASV Kienberg/Gaming.

FC Göstling. Der FC Göstling befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Es stehen noch drei Testspielpartien gegen Landl, Mariazell und Böheimkirchen aus. Die Mannschaft zeigt bereits vielversprechende Leistungen auf dem Platz und arbeitet hart, um sich optimal für den Ligastart vorzubereiten. Auf dem Transfermarkt hält sich der FC Göstling bisher noch bedeckt. Trotzdem ist die Mannschaft zuversichtlich, dass die vorhandenen Spieler und das eingespielte Team eine solide Basis für eine erfolgreiche Saison bilden werden. Der Verein setzt darauf, dass das Zusammenhalten der Mannschaft und das Vertrauen in die bestehenden Spieler den Erfolg sicherstellen können. Die Fans sind gespannt, wie sich der FC Göstling in den bevorstehenden Testspielen und in der kommenden Saison präsentieren wird.

ASV Lunz. Der ASKÖ Lunz bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Saison vor, wobei aktuell nur ein Testspiel gegen Türnitz auf dem Kalender steht, und zwar eine Woche vor dem Start der Meisterschaft. Um das Team zu stärken, hat Lunz zwei Neuzugänge verpflichtet: Florian Lutz und Samuel Karl Kämmer, von Wieselburg beziehungsweise Hausmening. Auf der anderen Seite verlässt Sebastian Jagersberger den Verein und wechselt zum SV Purg-stall. Die kommende Zeit wird entscheidend sein, um die Mannschaft taktisch und spielerisch weiterzuentwickeln. Der ASKÖ Lunz ist bereit, sich den Herausforderungen der Meisterschaft zu stellen.